Taraftarlar Barış Alper Yılmaz'a tepki göstermişti: Sebebi ortaya çıktı!

Yayınlanma: 19.02.2025 - 12:46

Güncelleme: 19.02.2025 - 12:46

Galatasaray Süper Lig'in 24. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1'le geçerken Barış Alper Yılmaz da sınıfta kalan futbolculardan biriydi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu hem hücumda hem savunmada vasatı bulamadı. Oldukça etkisiz bir oyun sergileyen 24 yaşındaki yıldıza Okan Buruk da sık sık uyarılarda bulunurken Barış Alper memleketinde beklemediği bir tepkiyle de karşılaştı.

Rize'de tribünde yer alan taraftarlar, top Barış Alper'e geldiğinde ya da pozisyonun içine girdiğinde ıslıklı protesto etti. Hemşehrilerinden beklemediği bir tepki gören milli futbolcu oyuna konsantre olmakta da zorlandı. Kariyerinin en kötü maçlarından birini çıkaran 24 yaşındaki futbolcu girdiği 20 ikili mücadelenin sadece 6'sını kazanabildi.

TEPKİNİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Rize'nin plaka kodunu forma numarası olarak taşıyan Barış'ın memleketinde gördüğü tepki nedeniyle üzgün olduğu öğrenildi.

Habertürk'un aktartıdığına göre, Rizesporlu taraftarların tepkilerinin altında yatan neden ise ilk yarıda 6-2 biten mücadelede gol sevinçlerine katılması.