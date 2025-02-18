Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek açıklaması: Fenerbahçe'ye nasıl transfer oldu?
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu, şubat ayı olağan divan kurulu toplantısında sarı-kırmızılı takımın altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan genç futbolcu Yusuf Akçiçek hakkında konuştu.
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu, Yusuf Akçiçek'in sarı-kırmızılılardan Fenerbahçe'ye transfer olma sürecini anlattı.
Yusuf Akçiçek'in geleceğin yıldızı olarak lanse edildiğini söyleyen Çobanoğlu, "Bunlar kolay konular değil de yine de söyleyeyim. Yusuf'un babası, evleri Anadolu yakasında olduğu için antrenmanlara gidip gelmenin zor olduğunu düşünerek Avrupa yakasına taşınma telaşında ve yer arayışında olduğu anda Yusuf Akçiçek'in kulüple ilişiği kesildi" dedi.
"FLORYA'NIN DENETLENMESİ ŞARTTIR"
Florya'nın denetlenmesinin şart olduğunu ifade eden Çobanoğlu, "Takım değiştirmek zorunda kaldı. Florya Florya derken, altyapı altyapı derken, Florya'nın iyi düzenlenmesi derken boş yere söylemiyoruz. Florya'nın içine gidip kahve çay içelim telaşında değiliz. Florya'nın kötü yönetilmesinin nelere mal olduğunu görüyoruz. Florya'nın mutlaka kulüp aklı tarafından, normal Avrupa'daki kulüplerin yaptığı gibi denetlenmesi şarttır. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih böyledir. Her antrenör gelip istediğini yapamaz" ifadelerini kullandı.
19 yaşındaki genç futbolcu bu sezon 10 kez formasını giydiği Fenerbahçe'de 1 gol ve 1 asist katkısı verdi.
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