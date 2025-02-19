Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda finali kaçırdı!

Galatasaray Daikin, Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı finali ikinci maçında 3-1 kazandığı maçın altın setini 15-13 kaybederek turnuvaya veda etti.

Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda finali kaçırdı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.02.2025 - 10:53

Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı finalinde İstanbul'da 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İtalya'nın Chieri '76 takımını 3-1 yenen Galatasaray Daikin, altın seti 15-13 kaybederek elendi.

Torino kentindeki Ruffini Salonu'nda oynanan rövanş karşılaşmasında Galatasaray Daikin, maçın ilk setini 25-22 kaybetti.

İkinci seti 25-20, üçüncü seti 25-23, dördüncü seti 27-25 önde bitiren sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 3-1 kazanarak final ümidini altın sete taşıdı.

Altın sette rakibine 15-13 kaybeden Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'na yarı finalde veda etti.


Etiketler: #Galatasaray Daikin #Chieri '76 #CEV Challenge Kupası

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