Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda finali kaçırdı!
Galatasaray Daikin, Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı finali ikinci maçında 3-1 kazandığı maçın altın setini 15-13 kaybederek turnuvaya veda etti.
Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı finalinde İstanbul'da 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İtalya'nın Chieri '76 takımını 3-1 yenen Galatasaray Daikin, altın seti 15-13 kaybederek elendi.
Torino kentindeki Ruffini Salonu'nda oynanan rövanş karşılaşmasında Galatasaray Daikin, maçın ilk setini 25-22 kaybetti.
İkinci seti 25-20, üçüncü seti 25-23, dördüncü seti 27-25 önde bitiren sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 3-1 kazanarak final ümidini altın sete taşıdı.
Altın sette rakibine 15-13 kaybeden Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'na yarı finalde veda etti.
Etiketler: #Galatasaray Daikin #Chieri '76 #CEV Challenge Kupası
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