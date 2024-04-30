Taraftarlar tepki göstermişti: Panathinaikos'tan Fatih Terim kararı!

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'un gelecek sezon tecrübeli teknik direktör ile yollarını ayıracağı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 13:34
Taraftarlar tepki göstermişti: Panathinaikos'tan Fatih Terim kararı!
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Panathinaikos, aralık ayında göreve getirdiği Fatih Terim ile sezon sonunda yollarını ayırabilir.

Sport 24'te yer alan habere göre, Yunan ekibinin başkanı Giannis Alafouzos, önceki haftaya kadar gelecek sezon Fatih Terim ile devam etmeyi düşünüyordu. Ancak haberde pazar günü Aris maçında alınan mağlubiyetin ve ardından yaşananların Alafouzos'un Terim için fikir değiştirmesine yol açtığı belirtildi. Bu nedenle Terim ile sezon sonunda yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Panathinaikos, play-off şampiyonluk grubunda önce AEK'ye deplasmanda 3-0, ardından sahasında Aris'e 1-0'lık skorla kaybetmişti. Panathinaikos'un taraftarları, Aris mağlubiyetinin ardından Fatih Terim'e tepki göstermişti.

FATİH TERİM'İN PERFORMANSI

Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atmasının ardından Yunan ekibinin başında 25 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.


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