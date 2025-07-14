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Taraftarlar tepki göstermişti: TFF'den Arial font adımı!

Taraftarlar tepki göstermişti: TFF'den Arial font adımı!

14.07.2025 19:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Taraftarlar tepki göstermişti: TFF'den Arial font adımı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), taraftarların tepkisini çeken formalardaki Arial font kullanımı hakkında harekete geçtiği kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, formalarda kullanılması zorunlu olan Arial yazı tipinin kaldırılması için harekete geçti.

Türk futbol taraftarları, formalarda Arial yazı tipinin zorunlu olarak kullanılmasına tepki göstermişti.

ARIAL FONT İLE İLGİLİ KARAR ALINACAK

Umut Eken'in haberine göre, gelen tepkilerin ardından TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz konuyla ilgili harekete geçti.

Haberde Türkiye Futbol Federasyonu'nun, önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda Arial yazı tipiyle ilgili resmi kararı alacağı ve bu fonta veda edileceği ifade edildi.

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