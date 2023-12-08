Taraftarlardan Ricardo Quaresma'ya karşılama!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Ricardo Quaresma, İstanbul'a iniş yaptı. Portekizli yıldızı siyah-beyazlı taraftarlar havaalanında karşıladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2023 - 21:52
Taraftarlardan Ricardo Quaresma'ya karşılama!
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Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Ricardo Quaresma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesi ile beraber Türkiye yolunda olduğunu belirtirken, yıldız futbolcu İstanbul'a iniş yaptı.

DERBİDE TRİBÜNDE

Beşiktaş - Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi izlemek için ailesiyle birlikte İstanbul’a gelen eski futbolcuyu Beşiktaş taraftarları İstanbul Havalimanı'nda karşıladı.

2010-2013 ve 2015-2019 yılları arasında iki dönem Beşiktaş'ta oynayan Ricardo Quaresma, toplamda 227 kez giydiği Siyah-Beyazlı forma altında 38 gole imza attı. "Q7" lakaplı Portekizli yıldız, 77 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi.


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