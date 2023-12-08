Taraftarlardan Ricardo Quaresma'ya karşılama!

Yayınlanma: 08.12.2023 - 21:52

Güncelleme: 08.12.2023 - 21:52

Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Ricardo Quaresma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesi ile beraber Türkiye yolunda olduğunu belirtirken, yıldız futbolcu İstanbul'a iniş yaptı.

DERBİDE TRİBÜNDE

Beşiktaş - Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi izlemek için ailesiyle birlikte İstanbul’a gelen eski futbolcuyu Beşiktaş taraftarları İstanbul Havalimanı'nda karşıladı.

2010-2013 ve 2015-2019 yılları arasında iki dönem Beşiktaş'ta oynayan Ricardo Quaresma, toplamda 227 kez giydiği Siyah-Beyazlı forma altında 38 gole imza attı. "Q7" lakaplı Portekizli yıldız, 77 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi.