Taraftarlardan Ricardo Quaresma'ya karşılama!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Ricardo Quaresma, İstanbul'a iniş yaptı. Portekizli yıldızı siyah-beyazlı taraftarlar havaalanında karşıladı.
Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Ricardo Quaresma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesi ile beraber Türkiye yolunda olduğunu belirtirken, yıldız futbolcu İstanbul'a iniş yaptı.
DERBİDE TRİBÜNDE
Beşiktaş - Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi izlemek için ailesiyle birlikte İstanbul’a gelen eski futbolcuyu Beşiktaş taraftarları İstanbul Havalimanı'nda karşıladı.
2010-2013 ve 2015-2019 yılları arasında iki dönem Beşiktaş'ta oynayan Ricardo Quaresma, toplamda 227 kez giydiği Siyah-Beyazlı forma altında 38 gole imza attı. "Q7" lakaplı Portekizli yıldız, 77 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi.
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