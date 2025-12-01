Taraftarların tepkisini çekti... Semih Şentürk'ten Fenerbahçeli yöneticilere transfer çağrısı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.12.2025 11:24:00
Fenerbahçe'nin eski futbolcuları, Galatasaray maçı öncesinde bir araya gelerek derbiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Semih Şentürk'ün bu buluşmada yöneticilere seslenerek yaptığı golcü transferi çağrısı taraftarın tepkisini çekti.

Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Birleşik Fenerbahçeliler Derneği Asbaşkanı Orçun Apay ve kongre üyesi Oskar Gültaşlı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona eski futbolcular Serdar Kulbilge, Bülent Uygun, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Diego Lugano, Stephen Appiah, Uğur Boral, Mert Nobre, Elvir Boliç, Rüştü Reçber, Semih Şentürk, Kemal Aslan, Gökhan Gönül, Serkan Balcı ve Ali Bilgin ile Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Semih Şentürk'ün bu buluşmada yöneticilere yaptığı transfer çağrısı sosyal medyada taraftarın tepkisini çekti.

Şentürk yaptığı açıklamada, "Burada yöneticilerimiz var belki mesaj da verebilirim. Allah'ınızı seviyorsanız bir tane golcü alalım devre arası. Benim gibi, Nobre gibi… ‘Box’ın içinde topu kaleye sokacak bir golcü bulalım inşallah" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarının bir kısmı Semih Şentürk'ün bu açıklamalarına tepki gösterdi. Sosyal medyada Şentürk'ün açıklamasıyla ilgili yorum yapan taraftarlar, derbi öncesi bu tarz söylemlerin doğru olmadığını ve bu açıklamanın zamanlamasının yanlış olduğunu belirtti.

