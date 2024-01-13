Tarih yazıyor! Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy...

Yayınlanma: 13.01.2024 - 21:06

Güncelleme: 13.01.2024 - 21:08

Beşiktaş'ta son haftaların formda ismi Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlılarda 16 yıl sonra bir ilke imza attı.

Fatih Karagümrük karşılaşmasında kilidi açan Semih Kılıçsoy, Süper Lig'deki son dört maçında da gol atan Semih Kılıçsoy, 2007/08'den bu yana Burak Yılmaz'ın (6 maç; Mart-Nisan 2019) ardından Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla dört karşılaşmalık seri yakalayan ikinci Türk oyuncu oldu.

Ayrıca genç yıldız gösterdiği harika performans ile Cenk Tosun'la Batuhan Karadeniz'in rekorunu ele geçirdi. Kılıçsoy, 2007/08 sezonundan bu yana Cenk Tosun'u (19 yaş 279 gün; Şubat-Mart 2011) geride bırakarak üst üste dört Süper Lig maçında ağları havalandıran en genç oyuncu oldu (18 yaş 151 gün).

Semih Kılıçsoy, arka arkaya Hatayspor, Kasımpaşa, Rizespor ve Fatih Karagümrük maçlarında gol sevinci yaşadı.

Hatayspor 1-2 Beşiktaş: 1 gol

Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa: 1 gol

Çaykur Rizespor 0-4 Beşiktaş: 2 gol, 1 asist

Beşiktaş 3-0 Karagümrük: 1 gol