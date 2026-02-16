Tarihe geçen golcü

BEŞİKTAŞ’IN yeni transferi Hyeon-gyu Oh, Alanyaspor maçının ardından Başakşehir karşısında da golünü atarak 21 yıl sonra ilki başardı. Güney Koreli forvet, Ailton’un ardından (2005-06 sezonu) Beşiktaş tarihinde çıktığı ilk iki maçta da gol atan ikinci oyuncu oldu. Oh ayrıca Orkun’un skoru 2-1’e getirdiği golde arkadaşına şık bir topuk pasıyla asist yaptı. Oh, golü sonrası formasındaki Beşiktaş armasını taraftarlara gösterip eliyle “Ben buradayım” anlamında bir işaret yaptı.

Orkun’dan seri - Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü gollerine devam ediyor. Milli futbolcu, Başakşehir maçında fileleri havalandırıp son 5 karşılaşmada 5. golünü kaydetti.

Toure sakatlandı - Beşiktaş’ta Toure 30. dakikada savunma arkasına yaptığı koşu sonrası sol ayak arka adalesini tutup kendini yere bıraktı. Tedavisinin ardından bir süre maça devam eden Toure, ağrısı artınca kenara geldi, yerine Rashica oyuna girdi.

Ersin devleşti - Siyah-Beyazlılarda son maçlarda yediği goller nedeniyle taraftarın ıslıkladığı Ersin Destanoğlu, Başakşehir karşısında devleşti. Ersin yaptığı 4 kritik kurtarışla takımını ayakta tuttu.

Direklere takıldı - Başakşehir’in 4. dakikada Fayzullayev’le 51’de de Shomurodov’la çektiği şutlarda iki topu direkten döndü. 40. dakikada Beşiktaş’ın Orkun Kökçü ile bulduğu gol ise pozisyonun öncesinde Rıdvan ofsaytta olduğu için sayılmadı.