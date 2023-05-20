Tarihe geçen maç! Forest kaldı, City şampiyon oldu...
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Nottingham Forest'a deplasmanda kaybetti! Manchester City maça çıkmadan şampiyonluğunu ilan etti.
İngiltere Premier Lig'de 37. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Nottingham Forest ile şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal karşılaştı. Maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Nottingham Forest oldu ve Manchester City, pazar günü Chelsea ile oynayacağı karşılaşmaya çıkmadan matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti.
Arsenal 37 hafta sonunda 81 puana ulaştı. 35 maçı olan Manchester City 85 puanla şampiyonluğa ulaştı.
Manchester City, Premier Lig'de 7. kez mutlu sona ulaştı. Pep Guardiola ise Manchester City'nin başında 5. kez Premier Ligi kazandı.
¡CAMPEONES DE LA PREMIER LEAGUE 22/23! ??— Manchester City (@ManCityES) May 20, 2023
3?? CONSECUTIVAS ?? pic.twitter.com/GDf161nA7F
19. DAKİKADA GELEN GOLLE BİTTİ!
Nottingham Forest'ın golünü 19. dakikada Taiwo Awoniyi kaydetti. Arsenal bu gole cevap veremedi ve şampiyonluğu kaybetti.
İngiltere Premier Lig'de son hafta Nottingham Forest, Crystal Palace deplasmanına çıkacak. Arsenal, Wolverhampton'ı ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yeni cumhurbaşkanıyla yola devam...'
- Babacan'dan bomba ittifak çıkışı
- Sinan Oğan'dan 'ittifak kararı verildi' iddiasına yanıt
- Aykut Erdoğdu: 'Yazacaklarım moralinizi bozacak ama...'
- Tribünlerinde 'HÜDA PAR' tepkisi
- Savcı Sayan'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
- Akşener: Önümüzde iki seçenek var
- Erdoğan deprem bölgesinde: Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı!
- Batı'nın sinsi planını anlattı: 'Erdoğan'ı istiyorlar'
- Menzilciler Adıyaman'da icazet töreni gerçekleştirdi