Arsenal'ın çabası yetmedi: PSG Londra'da avantajı kaptı!
Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Arsenal ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan ve hakem Slavko Vincic'in yönettiği maçta kazanan 1-0'lık skorla Paris Saint-Germain oldu.
Paris Saint-Germain, karşılaşmanın hemen başında 1-0 öne geçti. 4. dakikada gelişen atakta Khvicha Kvaratskhelia, sol kanatta topla buluştu. Gürcü futbolcu, ceza sahasında boş durumda bulunan Ousmane Dembele'yi topla buluşturdu.
Dembele, bekletmeden yaptığı vuruşla takımını Arsenal deplasmanında 1-0 öne taşıdı. Dembele, bu sezon 45 maçta 45 gole etki etti. Fransız yıldız, bu karşılaşmalarda 33 gol attı ve 12 asist yaptı.
PSG AVANTAJI KAPTI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Paris Saint-Germain, Arsenal'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı cebine koydu.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 7 Mayıs Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.
Fransa Ligi'nde şampiyonluğunu daha önce ilan eden PSG, hafta sonunda Strasbourg ile deplasmanda karşılaşacak. Arsenal ise ligde sahasında Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.
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