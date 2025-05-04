PSG, üst üste ikinci mağlubiyetini aldı!
Fransa Ligue 1 şampiyonu PSG, ligin 32. hafta maçında deplasmanda Strasbourg'a 2-1 mağlup oldu.
Fransa Ligue 1'in 32. hafta maçında şampiyon PSG, Strasbourg'a konuk oldu.
De la Meinau Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Strasbourg'a galibiyet golleri 4. dakikada Lucas Hernandez'in kendi kalesine attığı gol ve 45+3. dakikada Felix Lemarechal ile geldi.
PSG'nin tek golünü ise dakika 46'da Bradley Barcola attı.
Bu mağlubiyetin ardından PSG, ligde üst üste iki maçtan da yenilgi ile ayrıldı.
Bu sonucun ardından PSG, 78 puanda kaldı. Strasbourg, 57 puana yükselerek maç fazlasıyla 4. sıraya konumlandı.
Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında PSG, Montpellier deplasmanına gidecek. Strasbourg, Angers'e konuk olacak.
Etiketler: #Strasbourg #Fransa Ligue 1 #psg
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