Tarihe geçmişti: Lamine Yamal'ın hedefi şampiyonluk!
İspanya Milli Takım oyuncusu Lamine Yamal, Fransa maçının ardından açıklamalarda bulundu.
EURO 2024'te finale ulaşan İspanya Milli Takımı'nda Lamine Yamal, 1 gol atarak tarihe geçtiği Fransa maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Lamine Yamal, ''Finale ulaştık ve geriye en önemli şey kaldı o da şampiyonluğu kazanmak. Zor anlar yaşadık, kimse bu kadar erken gol yememizi beklemiyordu.'' dedi.
Golü hakkında konuşan yıldız isim, ''Topu aldım ve şut çektim. Çok güzel bir gol oldu. Ben çok mutluyum.'' ifadelerini kullandı.
Yamal sözlerine devam ederek ''Yaşım hakkında çok fazla düşünmemeye çalışıyorum, oyundan keyif almaya ve takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Kazanmak istiyorum. Amacım doğum günümü burada Almanya'da kutlamak.'' sözlerini sarf etti.
MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ
İspanya'nın genç yıldızı Yamal, Fransa maçının en iyi oyuncusu seçildi.
ADINI TARİHE YAZDIRDI
Yamal ayrıca attığı golle Pele'nin rekorunu kırarak büyük turnuvalar tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.
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