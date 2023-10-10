Tarihi açıklama için geri sayım sürüyor: Türk heyetinin EURO 2032 sunumu sona erdi

Yayınlanma: 10.10.2023 - 12:46

Güncelleme: 10.10.2023 - 12:51

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon'daki merkez binasında gerçekleştirilen toplantıda Türk ve İtalyan heyetleri sunumlarını tamamladı.

EURO 2032 ev sahipliği kararının verileceği UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı başladı.

Toplantının ardından gerçekleştirilecek törenle EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahipleri resmen açıklanacak.

TÜRKİYE, EURO 2028 ADAYLIĞINDAN ÇEKİLDİ

EURO 2032'yi İtalya ile birlikte düzenleme kararı olan Türkiye, EURO 2028 adaylığından ise çekildi.

Türkiye'nin çekilmesinin ardından, EURO 2028'in ev sahipliği için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı karşısında rakip kalmadı.

TFF, EURO 2032 adaylık başvurusunun kabul edilmesi durumunda EURO 2028 adaylığından çekileceğini önceden duyurmuştu.

EURO 2032 5'ER ŞEHİRDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

EURO 2032 Türkiye ve İtalya'daki toplam 10 şehirde düzenlenecek.

İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. Ortak adaylığın resmi olarak açıklanmasının ardından ise iki ülke federasyonları maçların ülkelerinde oynanacağı 5'er şehir belirleyecek.

Her iki ülkede de aynı sayıda grup, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçı oynanacak. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, "Ev sahibi şehirlerin belirlemesi için aceleye gerek yok. Üç sene içerisinde yapılacak görüşmelerle açılış, kapanış, grup maçları ve finaller nerede oynanacak, bunlar netleşir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AÇILIŞ VE FİNAL MAÇLARI PAYLAŞTIRILACAK

EURO 2032 ev sahipliği için en merak edilen konuların başında ise açılış ve final maçlarının hangi ülkede oynanacağı konusu geliyor.

İki ülkenin de final maçı için talepte bulunması bekleniyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Final için 80 bin kapasitenin üzerinde stat şartı var. 2026'nın sonuna kadar bunu önce kim sağlarsa, o finali alacak. İki taraf da sağlarsa belki o zaman kura olabilir. Gönül ister ki final maçını İstanbul'da yapalım" ifadelerini kullanmıştı.