Tarihi maçta gülen taraf Hatayspor oldu!

11 Aralık 2021 Cumartesi, 10:55

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Altay, Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Mame Diouf ve 76. dakikada Saint-Louis attı. Altay'ın tek sayısı ise 21. dakikada Cesar Pinares'ten geldi.

86. dakikada Hatayspor'da Mame Diouf'un kullandığı penaltıyı Altay kalecisi Lis kurtardı.

Bu sonucun ardından Hatayaspor, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nun tekrar açılmasından sonra ilk galibiyeti alan takım oldu ve iki maç aradan sonra kazanarak 29 puanla 2. sırada yer aldı. Süper Lig'de 9 maçtır galibiyet alamayan Altay ise 18 puanla 14. sırada yer buldu.

Hatayspor, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Altay ise Giresunspor deplasmanına konuk olacak.

ALSANCAK MUSTAFA DENİZLİ STADYUMU 7,5 YIL SONRA AÇILDI

Türk futbolunun ve İzmir'in önemli statlarından, Süper Lig tarihinin ilk golünün atıldığı Alsancak Stadı, yeniden yapıldıktan sonra Spor Toto Süper Lig'deki Altay-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla yaklaşık 7,5 yıl sonra tekrar kapılarını açtı.

Deprem riski nedeniyle 2015'te yıkıldıktan sonra tekrar yapılan ve 26 Kasım Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan stat, en son 27 Mayıs 2014'te TFF 2. Lig play-off yarı final rövanşında Göztepe ile Hatayspor arasında oynanan maça ev sahipliği yapmıştı.

Stat yıkılmadan önceki son müsabakada diğer İzmir temsilcisi Göztepe'ye rakip olan Hatayspor, bu sefer Altay'ın konuğu oldu.

Türk futbolunda, hem futbolculuğunda hem teknik direktörlüğünde birçok başarıya imza atan futbola başladığı Altay'da "Büyük Mustafa" lakabı alan Mustafa Denizli, adının verildiği statta ilk maçta Altay'ın başında sahaya çıktı.

Milli Lig adıyla 1959'da başlayan Süper Lig'de İzmirspor ile Beykoz arasındaki maça ev sahipliği yapılan Alsancak Stadı'nda ligin ilk golü, İzmirsporlu Özcan Altuğ tarafından 21 Şubat 1959'da atılmıştı.

Yağışlı havaya rağmen 7,5 yıl sonra kapılarını açan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmayan Altaylı taraftarlar takımlarına destek verdi. Yağışlı hava nedeniyle Altaylı taraftalar planladıkları koreografiyi sunamadı.