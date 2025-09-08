Tarihi mağlubiyet sonrası Nihat Kahveci ateş püskürdü!

Nihat Kahveci, Kontraspor Youtube kanalında A Milli Futbol Takımı'nın İspanya karşısındaki yenilgisini değerlendirdi.

Nihat Kahveci açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Felaket yaşadık. Böyle bir maç başlangıcı olur mu ya! Evet İspanya çok iyi takım ama sahada bu kadar fark olur mu? 10 gol atsalar neden attı demem. Bu kadar fark yok. İyi kulüplerde iyi oyuncularımız var. Sahanın içinde ne var? Bu kadar seviye farkı yoktu."

'2 TANE ORTA SAHA OYUNCUSU 5 GOL ATTI BİZE'

"2 tane orta saha oyuncusu 5 gol attı bize. Yamal büyük topçu ama gol atmadı. 18 yaşında inanılmaz topçu. Dünya, 18 yaşında oyuncuların partilerini konuşuyor. Ama bugün sahadaki performansına bakın. Savunmaya yardım ediyor."

'UĞURCAN'IN BU KADAR KURTARIŞ YAPACAĞINI TAHMİN EDEMEZDİM'

"Uğurcan Çakır, 6 gol yedi. Eleştirenler olabilir ama bir kaleci daha kaç tane kurtarsın bir maçta! Uğurcan'ın bu kadar kurtarış yapacağını tahmin edemezdim ama bu kadar pozisyon vereceğimizi düşünmezdim. Kaçırdıklarını atsalar 10 gol yemiştik. Yenilmek var, yenilmek var. Utanç verici bir mağlubiyet aldık. 62'de durdular. Bu maçı bir an önce unutmamız lazım. Dersler çıkarmalıyız."

'BUGÜN BENİ ÜZEN ACİZ BİR FUTBOL OLMASIYDI'

"Seyirciye helal olsun. 5'ten sonra ufak bir ıslık oldu ona da bir şey diyemezsin. Bugün beni üzen aciz bir futbol olmasıydı. Birincilik bitti, şimdi grup ikinciliği için sahaya çıkmalıyız."