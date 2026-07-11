Tarık Biberovic resmen Dallas Mavericks'te

Milli basketbolcu Tarık Biberovic kariyerine NBA'de devam edecek. 25 yaşındaki kısa forvet, Dallas Mavericks'e imza attı.
Fenerbahçe'de 8 sezon geçiren Tarık Biberovic, sarı lacivertlilerde 11 kupa kazandı.
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Milli basketbolcu Tarık Biberovic kariyerine NBA'de devam edecek. 25 yaşındaki kısa forvet, Dallas Mavericks'e imza attı.
Fenerbahçe'de 8 sezon geçiren Tarık Biberovic, sarı lacivertlilerde 11 kupa kazandı.