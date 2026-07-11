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Tarık Biberovic resmen Dallas Mavericks'te

Tarık Biberovic resmen Dallas Mavericks'te

11.07.2026 19:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Tarık Biberovic resmen Dallas Mavericks'te

NBA ekiplerinden Dallas Mavericks, Fenerbahçe'den Tarık Biberovic'i resmen kadrosuna kattı.

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Milli basketbolcu Tarık Biberovic kariyerine NBA'de devam edecek. 25 yaşındaki kısa forvet, Dallas Mavericks'e imza attı.

Fenerbahçe'de 8 sezon geçiren Tarık Biberovic, sarı lacivertlilerde 11 kupa kazandı.

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