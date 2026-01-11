Galatasaray’ı Olimpiyat Stadı’nda 2-0 yenip Süper Kupa’yı kazandı: F. Bahçe fırtınası

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ı yenerek Turkcell Süper Kupa’yı kazandı. Maça damgasını vuran isim SarıLacivertlilerin yeni transferi Guendouzi oldu. F.Bahçe’nin 2 gün önce kadrosuna kattığı Guendouzi tek antrenmanla derbide 11’de oynadı ve Sarı-Lacivertli formayla çıktığı ilk maçta G.Saray’a ceza sahası dışından golünü atıp takımını 1-0 öne geçirdi. Fransız orta saha oyuncusu kendisiyle özdeşleşen gol sevincini F.Bahçe tribünlerine koşarak yaşadı. Beşiktaş’tan gelen Mert Günok, 3 bin 878 gün sonra eski takımı F.Bahçe’nin kadrosunda yer aldı. Nene, ülkesi Mali’nin önceki gece Afrika Kupası’ndan elenmesiyle dün özel uçakla İstanbul’a gelip derbi kadrosuna girip 68. dakikada oyuna dahil oldu.

GÜNAY SÜRPRİZİ

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, sürpriz bir kararla Uğurcan’ı yedek bırakıp derbide kaleyi Günay’a emanet etti. Sarı-Kırmızılılarda sakat Singo’nun yanı sıra Afrika Kupası’ndaki Osimhen ve Jakobs forma giyemedi. Taşlı kavga çıktı - Alınan yoğun önlemlere rağmen G.Saraylı ve F.Bahçeli taraftarlar arasında bazı noktalarda kavga çıktı. İki takım seyircilerinin stat çevresinde karşı karşıya geldiği anlarda çocuklu aileler olmasına rağmen taraftarların birbirlerine taş ve meşale attığı görüldü. Emniyet güçleri olayların büyümesini önledi.

“RÜZGÂR”LI STAT!

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan fırtına Olimpiyat Stadı’nda da kendini fazlasıyla hissettirdi. Saatte 70 km.’yi aşan bir hıza ulaşan rüzgâr, iki takım futbolcularını pas tercihlerinde zorladı. İkinci yarıda ise yağmur çok etkili oldu. Yağmur nedeniyle iki kulüp taraftarlarına statta yağmurluk dağıttı. F.Bahçeli taraftarlar sarı-lacivert, G.Saraylı seyirciler kırmızı yağmurlukla maçı izledi.

SAYGI DURUŞUNA ISLIK!

Maç öncesi, geçen hafta hayatını kaybeden G.Saray’ın milli futbolcusu Gökmen Özdenak için saygı duruşu yapıldı. Ancak F.Bahçeli taraftarların büyük bölümü saygı duruşunu ıslıkladı. G.Saray tribünleri de onlara tepki gösterdi.

BAŞKANLAR AYRI AYRI

Derbiyi F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran ve G.Saray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurullarıyla birlikte statta izledi. Ancak iki başkan protokol tribününde yan yana değildi, farklı localarda derbiyi takip etti.

‘ŞAMPİYONLUĞUN FRAGMANI OLSUN’

F.Bahçe, Süper Kupa’yı 11 yıl sonra kazanırken başkan Sadettin Saran (futbolda) ile teknik direktör Tedesco ilk kupa zaferlerini yaşadı. İsmail Yüksek, “Taraftarımızı görüyorsunuz, muhteşem bir destek ve atmosfer... Umarım bu zafer, lig şampiyonluğunun fragmanı olsun” dedi.

İlk maçında ilk golünü atan Guendouzi, “İlk maçında ilk kupam. Bundan daha iyi başlangıç olamazdı. Bu daha başlangıç. Çok daha fazla kupa kazanacağız” diye konuştu