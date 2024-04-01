Tartışmalara sebep oldu... Almanya'da '44' numaralı formaya yasak!

Almanya Milli Futbol Takımı'nın yeni forması ülkede tartışmalara neden oldu. Formanın yazı fontu nedeniyle 44 numaranın Nasyonal Sosyalist Parti'nin (Nazi) sembolü svastikaya (gamalı haç) benzediği ve bu sebeple yasaklandığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 22:05
Tartışmalara sebep oldu... Almanya'da '44' numaralı formaya yasak!
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Almanya Milli Takımı'nın EURO 2024 öncesi görücüye çıkan yeni formalarındaki yazı fontu tartışma yarattı.

Pembe ve beyaz olarak iki farklı forma açıklayan Almanya Milli Takımı'nda 44 numaralı formaların yazı tipinden ötürü Alman diktatör Adolf Hitler'in kurucusu olduğu Nasyonal Sosyalist Parti'nin (Nazi) sembolüne benzemesi sebebiyle sosyal medyada büyük tepki çekti.

44 NUMARAYA KULLANILMAYACAK

Alman basınında yer alan habere göre; Oyuncular arasında 44 numaranın kullanılması hali hazırda mümkün değildi.

Alınan kararla birlikte taraftarların satın aldığı formalarda da 44 numaralı baskı yapılması engellenmiş oldu.


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