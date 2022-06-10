Tayfun Korkut, adım adım Süper Lig'e
Spor Toto Süper Lig'de Tayfun Korkut-Francesco Farioli değişikliği yaşanabilir! Aytemiz Alanyaspor'un genç teknik direktörü Francesco Farioli'ye Lille'in kancayı takmasının ardından Tayfun Korkut ismi Alanyaspor'un gündemine geldi.
Hertha Berlin'den gönderilmesinin ardından boşa düşen Tayfun Korkut, yeni sezon öncesi kariyerinde bir ilki yaşayabilir.,
Daha önce Türkiye'den hiç takım çalıştırmayan ve sadece 9 yıl önce A Milli Futbol Takımı'nda Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Tayfun Korkut'a Aytemiz Alanyaspor'un B planı konumunda.
FARIOLI GİDERSE TAYFUN KORKUT
Alanyaspor'un 33 yaşındaki hocası Francesco Farioli'ye, 2020/2021 sezonunu Fransa Ligue 1'de şampiyon tamamlayan, geride bıraktığımız sezonu ise 10. bitirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Lille kancayı taktı.
Lille dışında Avrupa'dan başka takımların da ilgilendiği genç teknik direktörün ayrılığı sürpriz olmayacak. Akşam'da yer alan habere göre, Farioli giderse Alanya yönetiminin hoca olarak Korkut'u düşündüğü öğrenildi.
2.5 AYDA HERTHA BERLIN'DEN GÖNDERİLDİ
Geçtiğimiz kasım ayının sonunda Hertha Berlin'in başına geçen Korkut, 13 maçta 2 galibiyet alınca takımdan kovulmuştu. Tayfun Korkut, Hertha Berlin ve A Milli Futbol Takımı deneyimleri dışında Hannover 96, 1.FC Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, Stuttgart takımlarını çalıştırdı.
FARIOLI İÇİN BONSERVİS TALEBİ
Aytemiz Alanyaspor'un, iki yıl daha kontratı bulunan Farioli'nin takımdan ayrılmak istemesi durumunda aksam.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, İtalyan teknik direktör için bonservis talebinde bulunacak.
Hocalık kariyerine ilk olarak Alanya'da Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak başlayan Farioli sonrasında ilk teknik direktörlük deneyimini VavaCars Fatih Karagümrük'ün başına geçerek yaşamış oradan da Aytemiz Alanyaspor'a birinci hoca olarak geri dönmüştü.
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