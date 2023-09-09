Tayfun Taşdemir yarı finalde

3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Tayfun Taşdemir yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 22:43
Tayfun Taşdemir yarı finalde
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3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Tayfun Taşdemir, yarı finale yükseldi.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenen organizasyon devam ediyor.

Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, Belçikalı rakibi Eddy Merckx'i 50-31 yenerek yarı finale adını yazdırdı.


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Tayfun Taşdemir bilardo Türkiye Bilardo Federasyonu 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası

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