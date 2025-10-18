Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.10.2025 17:15:00
Tayfur Bingöl yıldızlaştı: Kocaelispor, Konyaspor'u 3 golle devirdi!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, sahasında Kocaelispor'u konuk etti. 

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı. 

Kocaelispor'a galibiyeti getiren goller, 44 ile 71. dakikalarda Tayfur Bingöl ve 63. dakikada Habib Keita'dan geldi. 

Konyaspor'un gollerini ise 51. dakikada penaltıdan Pedrinho ve 77. dakikada Umut Nayir kaydetti. 

Ligde ilk galibiyetini geçen hafta Eyüpspor karşısında alan Kocaelispor, bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 8'e yükseltti. Ligde 4. mağlubiyetini alan Konyaspor ise 11 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki maçta Konyaspor, Beşiktaş ile 3. hafta erteleme mücadelesine çıkacak. Kocaelispor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

