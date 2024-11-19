TBF Başkanı Türkoğlu, Macaristan maçından galibiyet bekliyor!

Yayınlanma: 19.11.2024 - 19:19

Güncelleme: 19.11.2024 - 19:19

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, ay-yıldızlıların EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan ile yapacağı maçlar öncesi Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde açıklamada bulundu.

Macaristan karşılaşmaları öncesinde teknik ekip ve oyunculara başarı dileyen Türkoğlu, "Cuma ve pazartesi günleri Macaristan ile iki maçımız var. Bu tip maçlar, bizim bakış açımızı her zaman farklı noktaya getirmiştir. İnşallah önce burada, daha sonra da Macaristan’da oynayacağımız iki maçı da kazanıp Avrupa Şampiyonası’ndaki hedeflerimizi her zaman en üst noktada tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Genç oyunculara şans veren kulüp ve antrenörlere teşekkür eden Hidayet Türkoğlu, "Heyecanlıyız, yeni bir kadro oluşturduk. Bu sezon için bir kural değişikliği yaptık. 4+1 kuralı yaptık ve bu kuralla da Türk sporcularımızın daha fazla süre alması için bir değişikliğe gittik. Bunun neticesinde bu kampta ekibimize iki genç arkadaşımız katıldığı için mutlu hissediyoruz. Melih ve David uzun yıllar milli formayı giyecekleri için hepimiz çok heyecanlıyız. İnşallah bu diğer antrenörlerimiz için de güzel bir örnek olur. Gençlerimize kulüplerinde ve milli takımda faydalı olması için şans verilmesini yakından takip ediyor olacağız." diye konuştu.

"Kasım ve şubat ayları federasyonumuz için en heyecanlı süreçler"

TBF Sportif Direktörlüğüne getirilen Alper Yılmaz ile Amerika Kıtası Oyuncu Temsilcisi olarak federasyon bünyesine katılan Doğuş Balbay’a yeni görevlerinde başarı dileyen Hidayet Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Kasım ve şubat ayları federasyonumuz için en heyecanlı süreçler. Gerek kadın milli takımımızın, gerek erkek milli takımımızın pencere maçları, gerek milli takımımızın halkımızın önünde oynadığı maçlardan dolayı çok heyecanlı olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Doğuş'un zaman zaman öz eleştiri yaptığımız ve eksik olduğumuz süreçlerde bize çok faydalı olacağını düşünüyorum. Amerika’daki sporcu arkadaşlarımızla daha yakın temasta olacağına inandığımız için böyle bir hamle yaptık. Alper Yılmaz'ın da yeni süreçte federasyonumuzun sportif direktörü olarak hem liglerimize hem de milli takımlar anlamında bilgi, birikimi ve tecrübesiyle Türk basketboluna çok büyük değer katacağından hiç şüphemiz yoktur."

FIBA EuroBasket 2025'e katılmayı garantileyen A Milli Kadın Basketbol Takımı’nı da tebrik eden Türkoğlu, "Önümüzde iki Macaristan maçımız var. Onun öncesinde 7 ve 10 Kasım’da kadın milli takımımızın gösterdiği başarılardan dolayı hocamızı ve tüm sporcu arkadaşlarımızı kutlamak istiyorum. Erkek milli takımımız da Basketbol Gelişim Merkezi’nde ilk maçını oynayacak. Bu maçları her zaman dolu tribünler önünde oynamışızdır. Halkımıza teveccühleri için teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Milli takımlarımız her zaman kişiler ve kurumların üstündedir"

Fenerbahçe Beko’nun A Milli Erkek Basketbol Takımı’na oyuncu göndermeme kararını değerlendiren Hidayet Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için her maç çok değerlidir. Sonuçta hedefimiz Avrupa Şampiyonası’na katılmak ve orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir. Federasyon olarak süreci en başından beri yakından takip eden bir noktadayız. Şu anki atmosfer ve heyecanımızın farklı noktalara çekilmesini istemeyiz. Milli takımlarımız her zaman kişiler ve kurumların üstündedir. Bunu herkesin böyle bilmesi gerekir. Biz de federasyon olarak bunu en doğru şekilde yöneten bir yönetim olduk. Bundan sonra da aynı şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Kadın takımımızla başlayan milli takımımızın başarısının ardından inşallah erkek takımımızda da bu başarının gelmesi, tekrar milli takımlar anlamında istediğimiz çıkışı yakalamak tek önceliğimiz. Milli maçlar bittikten sonra bu konuyla ilgili süreci nasıl yürüttüğümüzü herkesle paylaşmak isteriz."

Alper Yılmaz: "Taraftarımızın desteğiyle iyi basketbol oynayıp kazanacağımızı umuyorum"

Medya gününde konuşan TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz, Macaristan karşısında iyi basketbol oynayarak galip gelmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Önlerinde çok yoğun bir maç trafiği olduğunu belirten Alper Yılmaz, "Öncelikle içeride oynayacağımız Macaristan maçında galip geldikten sonra Macaristan'a gidip orada da ikide iki yapıp üç galibiyete ulaşmak istiyoruz. Belki bu pencerenin sonunda da Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyebiliriz. Şubat'taki pencerede daha rahat olabiliriz ama biz maç maç gidip özellikle ilk maça odaklanıp onu almak istiyoruz. Çalışmalara dün akşam itibarıyla başladık. Yarın burada bir Avrupa Ligi maçı var. Ondan sonra arkadaşlarımız dahil olacak. Cuma günü taraftarımızın desteğiyle burada oynayacağız. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ilk defa oynayacağı Basketbol Gelişim Merkezi'nde seyircimizin önünde oynamak çok önemli. Taraftarımızın desteğiyle iyi basketbol oynayıp kazanacağımızı umuyorum." şeklinde konuştu.