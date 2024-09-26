TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ziyaret
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe'ye ziyarette bulundu.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübüne ziyarette bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"TBF seçiminde başkan adayı olan Hidayet Türkoğlu, kulübümüze bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyarette başkanımız Ali Koç, genel sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan ile basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyelerimiz Sertaç Komsuoğlu ve Mustafa Kemal Danabaş yer aldı."
Spor Haberleri
- Miralem Pjanic'ın yeni adresi belli oldu!
- Jose Mourinho rekor kırdı!
- TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ziyaret
- Ali Koç'tan şampiyonluk yanıtı!
- Fenerbahçe'de flaş sakatlık!
- Jose Mourinho ilk 11 tercihinin nedenini açıkladı!
- İşte bu! Zorlu mücadelede ilk gol geldi...
- TFF'den Gökhan Gönül'e görev!
- Ziraat Bankkart, Arkas'ı 5 sette geçti!
- Toni Kroos'tan Manchester United itirafı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Rum temsilci 'işgal' dedi, salonu terk etti
- Çare: Sedat Peker!
- Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası
- 'Hayatımda her oyuncuyu izledim ama..'
- TÜGVA il yöneticisine operasyon: Gözaltına alındı
- Ne İstanbul ne İzmir, o ildeki kira fiyatı pes dedirtti
- Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklama
- Santa Maria Adliyesi'nde patlama
- Ayrılıktan önce ‘ihraç’ geldi
- 55 futbol sahası büyüklüğündeki projeye ÇED onayı çıktı