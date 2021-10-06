Galatasaray, 8. haftanın hakem performans verilerini paylaştı

06 Ekim 2021 Çarşamba, 13:17

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında hakem performans verilerini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Spor Kulübü olarak, Süper Lig’in 8. haftası itibarıyla uluslararası bağımsız istatistik kuruluşundan elde ettiğimiz veriler ışığında maçlarımızı yönetecek hakemlerin performansları ile ilgili karşılaştırmalı istatistiksel verileri, tarafsız, objektif ve yorumsuz bir şekilde web sitemizde bilimsel bir perspektifte yayımlayacağımızı duyurmuştuk.

Süper Lig’in 8. haftasında hakem performanslarına ilişkin verilere ulaşmak için TIKLAYIN."