TBF, sezona İlkan Karaman ve Asım Pars adını verdi

Yayınlanma: 14.10.2024 - 16:47

Güncelleme: 14.10.2024 - 16:47

Türkiye Basketbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İlkan Karaman ve Asım Pars için özel bir karar aldı.

TBF'den yapılan açıklamada; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonuna Asım Pars'ın adı verildiği duyuruldu.

Yapılan diğer açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 2024-25 sezonuna, milli basketbolcumuz İlkan Karaman'ın isminin verildiği belirtildi.