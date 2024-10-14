TBF, sezona İlkan Karaman ve Asım Pars adını verdi

Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne hayatını kaybeden milli basketbolcu İlkan Karaman'ın adını, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne ise hayatını kaybeden milli basketbolcu Asım Pars'ın adını verdi.

TBF, sezona İlkan Karaman ve Asım Pars adını verdi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2024 - 16:47

Türkiye Basketbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İlkan Karaman ve Asım Pars için özel bir karar aldı.

TBF'den yapılan açıklamada; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonuna Asım Pars'ın adı verildiği duyuruldu.

Yapılan diğer açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 2024-25 sezonuna, milli basketbolcumuz İlkan Karaman'ın isminin verildiği belirtildi.


Etiketler: #TBF #ilkan karaman #asım pars
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