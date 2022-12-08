TBF'den Aliağa Petkimspor'a ceza

TBF, olaylı geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor maçının ardından Aliağa Petkimspor'a 112 Bin 550 TL para cezası verdi.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2022 Perşembe, 20:52
TBF'den Aliağa Petkimspor'a ceza
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'a 112 bin 500 lira para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, ligde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile oynadığı maçta yaşanan salon ve seyirci olayları nedeniyle Aliağa Petkimspor'a 112 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'a da 30 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.


TBF Aliağa Petkimspor ceza

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