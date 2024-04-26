TBF'den Ergin Ataman'a destek mesajı: 'Tehdidi kınıyoruz'

TBF, Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'ın aldığı tehdit için bir mesaj paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 15:16
TBF'den Ergin Ataman'a destek mesajı: 'Tehdidi kınıyoruz'
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Türkiye Basketbol Federasyonu, Milli Takım ve Panathinaikos'un başantrenörlüğünü yapan Ergin Ataman için bir destek mesajı paylaştı.

TBF'den yapılan açıklama şu şekilde: 

"A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman'a gerçekleştirilen tehdidi kınıyoruz.

Ülkemizi yurt dışında temsil eden hocamıza tam destek verdiğimizi belirtiyor, kendisine başarılar diliyoruz.

Türkiye Basketbol Federasyonu"

NE OLMUŞTU?

EuroLeague Play-Off ikinci maçı sonrasında bir Maccabi Tel-Aviv heyetinden bir kişi Panathinaikos soyunma odasına gelip Ergin Ataman ile bir tartışma yaşamıştı. 

Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv karşısında alınan 95-79'luk galibiyetin ardından Maccabi Tel Aviv heyetinden bir kişi ile tartışma yaşadığını söylemiş ve "Ben Türk'üm, bana hiçbir şey yapamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Ataman'ın Maccabi maçı yaptığı açıklamaların tamamı;

"Maccabi Tel Aviv teknik ekibinden biri, kim bilmiyorum, 'İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Hadi ama! Ben Ergin Ataman'ım, Panathinaikos koçuyum, Türkiye Milli Takımı'nın koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız."


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