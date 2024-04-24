Ergin Ataman'dan taraftara dikkat çeken mesaj: 'Final-Four'a gidemezsek...'

Yayınlanma: 24.04.2024 - 09:49

Güncelleme: 24.04.2024 - 09:49

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague play-off turu ilk maçında Maccabi Tel Aviv'e 91-87 yenilmelerinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İç sahada kaybetmelerine rağmen seriyi kazanacaklarını ve Final-Four'a kalacaklarını söyleyen Ataman, şu sözleri sarf etti;

"1-0 geride olmamız önemli değil. Size söz veriyorum, Final-Four'a gideceğiz. Final-Four'a gidemezsek gelecek sezon Panathinaikos'ta olmayacağım."

Panathinaikos'un Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı play-off serisinin maç takvimi ise şu şekilde;

25 Nisan Perşembe: Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv

30 Nisan Salı: Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos

2 Mayıs Perşembe: Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos (Gerekirse)

8 Mayıs Çarşamba: Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv (Gerekirse)