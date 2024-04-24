Ergin Ataman'dan taraftara dikkat çeken mesaj: 'Final-Four'a gidemezsek...'
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman Maccabi Tel Aviv'e kaybettikleri maçın ardından görüşlerini aktardı. Ataman, "Size söz veriyorum, Final-Four'a gideceğiz. Final-Four'a gidemezsek gelecek sezon Panathinaikos'ta olmayacağım" ifadelerini kullandı.
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague play-off turu ilk maçında Maccabi Tel Aviv'e 91-87 yenilmelerinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İç sahada kaybetmelerine rağmen seriyi kazanacaklarını ve Final-Four'a kalacaklarını söyleyen Ataman, şu sözleri sarf etti;
"1-0 geride olmamız önemli değil. Size söz veriyorum, Final-Four'a gideceğiz. Final-Four'a gidemezsek gelecek sezon Panathinaikos'ta olmayacağım."
Panathinaikos'un Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı play-off serisinin maç takvimi ise şu şekilde;
25 Nisan Perşembe: Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv
30 Nisan Salı: Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos
2 Mayıs Perşembe: Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos (Gerekirse)
8 Mayıs Çarşamba: Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv (Gerekirse)
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