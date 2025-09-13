Tedesco imzaladı Başkan Koç hedefi koydu! 'Final hedefliyoruz Tüpraş Stadı'nda Fenerbahçe'yi görebilirsiniz'

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenledi. Sarı-lacivertli ekipte Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Devin Özek ve Tedesco açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Türkçe olarak "Herkese merhaba, Burada olmaktan dolayı çok mutluyum diyerek başlayan İtalyan teknik direktör, "Burada olmak benim ve ekibim adına gurur. Bu kadar büyük desteği başkan ve yönetimden görmek harika. Teşekkür ederim." dedi.

"KULÜBÜN VE TARAFTARIN BÜYÜKLÜĞÜ NEDENİYLE BURAYA GELDİM"

Taraftarın büyüklüğünden bahseden Tedesco, "Ocak ayından itibaren evde oturup fırsatları beklemek benim için çok iyi değildi. Ailemle olmak güzeldi ama enerjim çok, evde oturmaktan daha fazlasını yapmalıydım. Kulübün kendisi ve gücü, taraftarın büyüklüğü nedeniyle buraya geldim. Taraftarın yanı sıra takımın kalitesi çok yüksek. Oyunculara, teknik direktöre, yönetime, başkana ve çalışanlara ihtiyacımız var. Tek başımıza başaramayız. Tekrar iyi zamana ulaşmak için birlikte olmalısınız. Bir an önce çalışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

"BU TAKIM 4'LÜ OYNAMAK İÇİN KURULMUŞ"

Oynatacağı sistemden bahseden genç çalıştırıcı, "Stuttgart alt yapısında büyüdüm ve 10 yıl çalıştım. Orada dörtlü savunma ile oynattım. Benim ana sistemim bu. Aue dönemimde, takım 3'lü oynamak için kurulmuştu. Schalke'de de 3'lü oynayabileceğim bir takım vardı. Takımdaki ofansif kalite ve gücüne bakıyorum, bu takım 4'lü oynamak için kurulmuş." ifadelerini kullandı.

Oyun felsefesini açıklayan Tedesco, "Felsefemiz hücum yapmak olacak. Oyunu domine edeceğiz, sadece topa sahip olmak değil goller atıp tehlikeli pozisyonlar üretmemiz gerekiyor. Topa sahip olacağız ve çok atak yapacağız, şiddetli pres yapacağız topu hızlı geri kazanacağız." şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe'de eksikler ne, neler tespit ettiniz?" sorusuna cevap veren İtalyan teknik direktör, "Zor bir soru, cevabım bir önceki teknik direktör ve ekibine mesaj gibi olur. Benim tarzım bu değil ve bunu yapmak adil olmaz. Özgüven kazanmalıyız, bunun için de maçları kazanmalıyız." dedi.

"TEDESCO'YA BİRÇOK TEKLİF GELDİ"

İtalyan teknik direktöre birçok teklif geldiğini söyleyen Koç, "Tedesco'ya Bundesliga, Premier Lig ve La Liga'dan teklifler geldi. Fenerbahçe'yi şampiyon yapma motivasyonu onu çok etkiledi. Kendisine teşekkür ederim. Bu sezonu şampiyon tamamlayacağımıza inanıyoruz. Kanlı forması ve mücadelesiyle hatırlana Gökhan Gönül de aramıza katıldı. Daha önce 'Bir gün yollarımızın kesişmesini diliyorum' demişim ve bugün yollarımız kesişti." ifadelerini kullandı.

Sportif Direktör Devin Özek hakkında konuşan Ali Koç, "Genç ama yetenekli sportif direktörümüz Devin Özek'in çok emeği var. Gençleşmemiz gerektiğini ve zekaya ihtiyaç duyduğumuzu, daha golcü oyuncular ve birçok mevkide oynayacak oyuncuların arttırılması gerektiğini söyledi. Lider oyuncular almamızı, hızlı oyuncular almamızı, şampiyonluk yaşamış oyuncuların daha fazla olması gerektiğini söyledi. Nokta atışı işler yaptık. dedi.

"FİNAL HEDEFLİYORUZ"

Avrupa Ligi'nde final hedeflediklerini söyleyen Başkan Koç, "Bu camiaya şampiyonluk borcumuz var, bunu bu sene ödeyeceğiz. Avrupa Ligi'nde final hedefliyoruz. Tüpraş Stadı'nda Fenerbahçe'yi görebilirsiniz." şeklinde konuştu.

DEVİN ÖZEK: "TEDESCO BU KADROYU KULLANMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR İSİMDİ"

Tedesco hakkında konuşan Devin Özek, "Domenico Tedesco'nun burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Hibrit, çok yönlü ve zor sistemleri oynayan bir kadro kurmaya çalıştık. Tedesco bu kadroyu kullanmak için net bir isimdi." dedi.