Tedesco, Sadettin Saran ile yaptığı konuşmayı anlattı: 'Bana bay bay demek senin hakkın'

İtalyan teknik adam, sarı-lacivertlilerin çalışmalarını sürdürdüğü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde futbol direktörü Devin Özek ile gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Takımının performansının arttığını ve bunun ekip olarak başarıldığını belirterek sözlerine başlayan genç çalıştırıcı, "Bu yükselişin tek bir kişiyle alakası yok. Sadece ben değil, tek başınıza bir şansınız olmaz. Bunun üstesinden hep beraber geldik. Samandıra'da çalışan herkes çok iyi iş çıkardı. Çok profesyoneller, aynı zamanda çok iyi insanlar. Türkiye'de başkan değiştikten sonra çalışmak kolay değil. Geldiğimizde herkes gergindi. Onlara 'Sakin olun, işinize odaklanın' dedim. Onlarda bunu çok iyi bir şekilde yaptı. Bu çıkış aynı zamanda oyuncularla ilgili bir durum. Sahada performans gösterenler onlar. Yüksek seviyede antrenmanlar yaptılar, bu benim için çok önemliydi çünkü elimizdeki tek araç bu. Devin (Özek) sakin kaldı, beni oyunculara ve çalışanlara tanıttı. Çok fazla bilgi verdik, hepsinin birleşimi bu sürecin sırrı oldu" ifadelerini kullandı.

40 yaşındaki bir teknik adam olmasına karşın kariyerinde 10 yılı geride bıraktığını ve birçok şey öğrendiğini vurgulayan Tedesco, şöyle devam etti:

"Ben bahane aramam, kaybedersek benim hatamdır çünkü ben hayatımda hep böyleyim. Problemi hep kendimde ararım. Oyuncuların işlerine odaklanmaları gerekiyor. Etkileri olan şeylere odaklanmaları gerekiyor. Sahayı, hava durumunu değiştiremezsiniz. Plzen'de 2 saat farkıyla oynadık. Norveç'te bizim için maç gece yarısı gibi olacak. Ya da hakem... Bizim için hiçbir farkı yok."

"DERBİLER ÇOK ÖZEL MAÇLAR"

Domenico Tedesco, derbilerin 3 puandan daha fazlası olduğunu ifade etti.

Dünyanın her yerinde derbilerin moral olarak çok değerli görüldüğünü anlatan Tedesco, "Derbiler özel, çok özel maçlar. Kulüp ve taraftar için neyin önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bizim için de derbiler çok önemli. Her maç sadece 3 puan ama derbiler çok önemlidir gerçek bu. Her ülke farklı ama bence bu kural her yerde aynı. Almanya'da Schalke-Dortmund, Rusya'da Spartak Moskova-CSKA Moskova derbisi çok önemliydi. Bizim için Galatasaray maçından önce önümüzde Çaykur Rizespor ve Ferencvaros'a karşı çok önemli maçlarımız var" şeklinde görüş belirtti.

Etkisinin olduğu durumlara odaklanmayı tercih ettiğinin altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Ben etkimiz olan şeylere odaklanmayı tercih ediyorum. Bunu kasıtlı olarak yapıyorum. Neden Galatasaray maçına odaklanalım ki? Bizim Fenerbahçe'ye odaklanmamız gerekiyor. Eğer Galatasaray maçını konuşursak, ondan önceki kendi maçlarımıza olan odağımızı düşürürüz. Bir komşun yeni araba aldıysa sen de o arabayı istersin ya da dersinki onun çimi benimkinden daha yeşil. O kıyas olursa hayat sağlıklı bir hayat olmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

"KESİNLİKLE BİR FORVET PROBLEMİMİZ YOK"

Domenico Tedesco, takımında santrfor eksikliği problemi görmediğini dile getirdi.

Santrforlar için farklı opsiyonlarla sahaya çıkılabileceğini anlatan Tedesco, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko tipinde bir oyuncuya ihtiyaç bulunup bulunmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle bir forvet problemimiz yok. Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri farklı oyuncular. Youssef makina gibi baskı yapıyor. Kontra baskı yapıyor. Bunun yanında şimdiye kadar 6 golü var ve bu hiç kötü değil. Talisca daha az süre aldı ama 5 golü var. Bence bu noktada hiç problemimiz yok. Dzeko daha fazla vücudunu kullanan hedef santrfor dediğimiz bir santrfor tarzı. Jhon da (Duran) bunu yapıyor. Youssef arkaya koşuları daha çok yapıyor. Farklı tarzlar ama çok mutluyuz. Ne demek istediğinizi biliyorum doğru çünkü farklı tipte forvet oyuncuları. Plzen maçında çift oynadığımızda bu da bizim için opsiyondu. Jhon geri dönüyor. Bazı maçlarda farklı opsiyonlar olabilir. 4-3-3 bize ne kadar pozitif gelse de bazen 4-4-2 de bir opsiyon bizim için."

Sezon içerisinde çok maç yapan takımlarda sarı kart ceza problemini normal gördüğünü dile getiren İtalyan çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Sarı kart cezaları sezon içerisinde her zaman problemdir. Nelson (Semedo) Rize maçını kaçıracak. Milli takımda çok geç saatte oynayacak oyuncular var. O maçta da bazı değişiklikler gerekecek ama bu oyunun bir parçası. Çok maç oynarsanız her zaman sarı kart görme riski varır. Bu problem ama buna çözümlerimiz var. 2 sağ bekiniz olduğu zaman biri oynuyor. Sonra sarı karttan oynayamıyor ama artık 2 numaranın sırası geliyor ve bu durum hoşuma gidiyor. Senin sıran geldiyse senin sırandır."

Tedesco, Çaykur Rizespor maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak Jayden Oosterwolde'nin Galatasaray maçını kaçırma ihtimaline karşı soruya, "Onunla bunun hakkında konuştum. Çaykur Rizespor maçı bizim için en önemli maç. Derbide oynamak istiyor ve bunu bilecek kadar akıllı bir oyuncu. Sarı kart görürse Çağlar Söyüncü hazır, problem yok" yanıtını verdi.

"İSTEDİĞİMİZ OYUN TARZINDA GÜCE ÇOK İHTİYAÇ VARDI"

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, oyun anlayışının fiziksel güç gerektirdiğini ve bunun için çok çalıştıklarını belirtti.

Sezon başı kampında takımla olmadığını ve oraya ilişkin bir bilgisi bulunmadığını dile getiren Tedesco, "Ben kendi futbolum adına konuşabilirim, geçmiş takımlarımın datalarını biliyorum ve ben geldiğimde arada büyük bir fark vardı. Bizim istediğimiz futbola baktığınızda çok güce ihtiyacımız vardı. 3 günde bir maç yapıyoruz. Ancak bu şekilde güç kazanmak mümkün. Zagreb maçından sonra kendimize buna odaklanmamız gerektiğini söyledik. Her zaman oynama potansiyeli olan 15 oyuncuyla maç maç devam etmeliyiz. Bazı oyuncular o kadar oynamıyor ama bu her takımda öyle" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye ilk geldiği dönemde Trabzonspor ve Alanyaspor gibi fizik gücü çok iyi takımlarla oynadıklarını vurgulayan Tedesco, Süper Lig'in fiziksel açıdan çok güçlü olduğunu ve bu sebeple fiziksel gelişimi önemsediklerini aktardı.

Güçlerini maç oynayarak kazandıklarını dile getiren İtalyan çalıştırıcı, hakem performanslarına ilişkin ise "Şunu söylemem gerekiyor; geldiğimden beri hakem seviyesi iyi. Maç esnasında çok kibarlar, çok saygılı şekilde davranıyorlar. Başka ülkelerde de çalıştım oralarda bu kadar çok saygı olmayabiliyor. Bazen hata yapıyorlar ama inanıyorum ki bu insanı bir şey. Kasıtlı olduğun düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kenar oyuncularının bire bir oynayan futbolcular olmadığını aktaran Tedesco, şöyle konuştu:

"Açık olalım birebir oynayan oyuncumuz yok. Sadece Nene değil Kerem de birebir oyuncusu değil. Farklı özellikleri var bence. Nene'nin daha arkaya koşuları yapması gerekiyor, o kalitesi var. Avusturya'da böyle çok gol attı. Ama ileri doğru büyük adımlar atıyor, özgüven ve bitiricilik anlamında. Oyun kurduğumuz zaman o genişliği vermeleri gerekiyor. Rakip kaleye yaklaştığımızda daha çok içeri gelmesi gerekiyor. İkisini de yapabilir çünkü ikinci forvette oldu daha önce. Orada da iyiydi. Onu savunmak zor, iyi bir iş çıkarıyor. Oyuncunun özelliklerini iyi bilmemiz gerekiyor. Tabi birebirini geliştirebilir ama onun asıl kalitesi verkaç özelliği."

"İRFAN CAN VE CENK KONUSUNDA YENİ DURUM YOK"

Domenico Tedesco, kadro dışı kararı verilen İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun konusunda yeni bir durumun bulunmadığını ifade etti.

Oyuncuların bireysel gelişimlerini sürdürdüğünü aktaran Tedesco, "İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun konusunda yeni durum yok. Kulüp çok netti, bence bir gelişme yok. Kazanmaya başladık ve o zaman modumuz yukarı çıktı. Sakatlıklar azaldı. Göreve geldiğimde yeni oyuncularımız ve 8 sakat futbolcumuz vardı, her şey mental çünkü maç kazanırsak herkes oynamak istiyor. İyi bir rekabet oluyor, sakatlık yok tabi bazen olabilir ama benim geçmişten gelen tecrübem bu; maç maç üzerine koymak. Çok zor bir takvimimiz var. 3 günde bir oynamak zor" şeklinde görüş belirtti.

Domenico Tedesco, Emre Mor'un 2 gün önce altyapıda antrenmanlara başladığını ve oyuncunun gündemlerinde bulunmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Afrika Kupası her takım için aynı, bunu kabul etmemiz gerekiyor ama bizim yeteri kadar alternatifimiz var. Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene orada olacak ama Jhon Duran geliyor, kanatta Oğuz var. Asensio'yu da oynatabiliriz ama kenarda merkeze yakın. Talisca da aynı şekilde oynuyor. Syzmanski de kesinlikle iyi bir alternatif olabilir."

"BROWN'DA DÜŞÜŞ YOK"

Domenico Tedesco, sol kanat oyuncusu Archie Brown'un performansının düşmediğini savundu.

Genç teknik adam, oyuncunun savunmaya daha yakın bir pozisyonda oynaması nedeniyle skor katkısının azaldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Archie kötü performans göstermiyor ama sayısal olarak verilere bakarsanız skor katkısı azaldı diyebilirsiniz. Bunda yeni pozisyonunun etkisi de var. Eskiden kanat bekti. Kanat bek pozisyonunda daha rahat hissediyor. Oyun kurulumunda önde olmak onu daha rahat ettiriyor. Hedef bölgeye gidebilir, arkaya koşu yapabilir. İlk 3 maçta biz de öyle oynattık. Oyun kurulumunda iki tane 6 numarayı Fred ve İsmail'i (Yüksek) kullandık ama çok kontra atak yedik. 3+1 ile oyun kurunca kenarlarda çok boşluk bırakıyorsunuz o yüzden durumu 4'lüye adapte ettik. Bu sistemde soldan atak yapınca Semedo, sağdan atak yapınca ise Brown savunmada kalıyor, yeni olan durum bu. Arkada beşli ya da dörtlü de oynayabilir ve birçok özelliğini gösterebilir ama ondan hücum gücünü biraz aldık, bu doğru. Tüm maçlarda oynamama meselesini kendisine açıkladık. Her maç oynamak istiyor. Her zaman mümkün olmayabiliyor. Bazen dinlenmesi gerekiyor. Levent (Mercan) çok üst düzey çalışıyor. İyi futbolcu ve iyi karakter. İkisinin de (Brown-Levent Mercan) burada olmasından mutluyum."

Semedo'nun da performansından çok memnun olduğunu vurgulayan 40 yaşındaki teknik adam, "Semedo çok üst seviye bir oyuncu. Hem futbolcu hem de insan olarak. Şikayet etmiyor, sadece susup işini yapıyor. Adeta bir makina gibi. Çoğu oyuncu öyle, o da onlardan biri. Çok iyi performans sergiliyor burada olmasından dolayı çok mutluyuz" yorumunu yaptı.

"YÖNETİMDEN ÇOK MUTLUYUM"

Domenico Tedesco, başkan Sadettin Saran ve yönetimiyle aralarının çok iyi olduğunu söyledi.

Taraftarların şampiyonluk hayali kurmaları gerektiğini savunan Tedesco, şöyle konuştu:

"Taraftarın en iyi sonuçları düşünmeleri gerekiyor, hayal kurabilirler ama biz kuramayız. Çok maç var, çok uzun bir yol. Dolayısıyla çok fazla şey olabilir. Bazen pazartesiden pazara nasıl çalışacağız, nasıl oynayacağız bu soruların cevabı zor. Çok uzağı düşünmek bize yasak. Yönetimden çok mutluyum. Beni Ali Koç buraya getirdi, ona minnettarım ama yeni başkanla da çok keyif alıyorum gerçekten. Net ve dürüst bir insan. Zagreb maçından sonra ilk defa konuştuk ve ona dedim ki 'sen yeni geldin, beni buraya sen getirmedin, bana bay bay demek senin hakkın' dedim. Sonuçta bu, oyunun bir parçası. Böyle büyük kulüpte çalıştığınızda başkan ya da sportif direktör değiştiğinde sen onların getirdiği teknik direktör değilsen kalman kolay değil. Bunu bilmemiz gerekiyor ama başkan bana o güveni verdi. Büyük bir gösterge bu. Hoca olarak başkanın size duyduğu güvene ihtiyacınız var. Takımın, hocanın güçlü olduğunu bilmesi gerekiyor. Yoksa çok tecrübeli isimler getirseniz de aksi durumda başarı zor. Biz işimize odaklandık, başkanla güvene dayalı bir ilişkimiz var. Her şeyi açık şekilde konuşuyoruz, bu durumdan minnettarım."

"DURAN'IN SÜRESİ MİLLİ ARA SONRASI ARTACAK"

Domenico Tedesco, Kolombiyalı santrforu Jhon Duran'ın milli aranın ardından oynama süresinin artacağına inandığını dile getirdi.

Duran'ın adım adım ilerlediğini aktaran genç çalıştırıcı, "Jhon Duran bence iyi adımlarla ilerliyor. Dün ve bugün ikişer idman yaptı. Maçlarda 25-30 dakika oynadı, bir sonraki adım Çaykur Rizespor, Ferencvaros veya Galatasaray maçlarında 50-55 dakika oynamak. Bence bir sonraki adıma geçmek için bu önemli. Devreyi oynarsan zaten sonrasında 10 dakika daha oynayabilirsin, bir sonraki adım bu olacak. Durumumuz rakiplere de bağlı ama bunu yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

Kontra baskılar ve savunma paylaşımı noktasında iyi işler yaptıklarını anlatan Tedesco, futbolda bazı şeylerin ise savunulamayacağını hatırlattı.

Milan Skriniar'ın hem lider hem kaptan olduğuna dikkati çeken Tedesco, pozitif olmaya çalıştığını ve işinden keyif almak istediğini de sözlerine ekledi.

DEVİN ÖZEK: "TAKIM ŞU AN ÇOK İYİ PERFORMANS SERGİLİYOR"

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, takımın çok iyi performans sergilediğini ifade etti.

Oyuncuları her zaman koruyacaklarını dile getiren Özek, şunları kaydetti:

"Hocamızla her gün 5-6 saat konuşuyoruz. Neredeyse tüm gün beraberiz. Aynı yerde oturuyoruz. Yapacak bir şeyimiz varsa kendi içimizde yapıyoruz. Takım şu an çok iyi performans sergiliyor. Ben Leverkusen'de sportif direktör yoktu, 2 CEO vardı. Biri finans biri de spor alanındaydı. Onların altında ben çalışıyordum. İkimiz beraber kadro planlamasını yaptık ve orada namağlup şampiyon olduk. Buraya geldiğimde çaycı, emlakçı yaptılar. Takım iyi gidiyor. Önceden kadro kötüydü doğru çıkmadı. Antrenör kötüydü sonra o da iyi oldu. Bu rolde bazen konuşmak lazım ama ben daha fazla çalışmayı seviyorum. Başkan çok pozitif biri, buna ihtiyacımız vardı. Negatif sonuçlardan dolayı bize güvendi, takıma enerji verdi. Çok iyi kararlar verdi. Yakın şekilde çalışıyoruz."