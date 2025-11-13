Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu!

13.11.2025 18:11:00
Fenerbahçe Kulübü, Futbol A.Ş.'deki geçmiş yönetim kuruluna ilişkin rutin istifalar hakkında çıkan iddialar üzerine suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Fenerbahçe, resmi hesabından asılsız iddialar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın organlarında yer alan, Futbol A.Ş.'deki geçmiş yönetim kuruluna ilişkin rutin istifalar, yürütülmekte olan bir soruşturmanın parçasıymış gibi gösterilmektedir.

Bu tür haberler tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik mesnetsiz iddialardır. Halka açık şirketimizde geçmiş dönem yönetim kurulu üyesi olan isimler istifalarını sunmuş, yeni yöneticilerimizin atamaları gerçekleşmiştir.

Konuya ilişkin olarak kulübümüz, yarın itibarıyla ilgili kişi ve basın organları hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

