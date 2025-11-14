Fenerbahçe Beko, Hapoel'i mağlup etti!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında Almanya'nın Münih kentinde konuk ettiği İsrail'in Hapoel IBI ekibini 74-68 yendi. Sarı-lacivertliler, çift maç haftasında karşılaştığı iki İsrail takımını da mağlup etti.

SAP Garden'da oynanan müsabakada 5 binin üzerinde Fenerbahçe taraftarı tribünlerdeki yerini aldı. Almanya'da yaşayan Türk taraftarların doldurduğu tribünlerdeki Filistin bayrakları yine ön plana çıktı.

Karşılaşmanın ilk 3 dakikalık bölümünde her iki takım da sayı üretemedi. İlk 5 dakikalık bölüm Fenerbahçe Beko'nun 6-5 üstünlüğüyle geçildi.

Molanın ardından Bryant ve Motley'nin basketleriyle İsrail ekibi 10-6 öne geçerken, Tucker'ın 3 sayılık basketi farkı 1'e indirdi: 9-10. Karşılıklı basketlerle ilk çeyrek 13-13 berabere sonuçlandı.

İlk çeyrekte olduğu gibi takımlar, ikinci periyoda da hücumlardan boş dönerek başladı. İlk 3 dakikalık bölümde her iki takım da serbest atışlardan birer sayı buldu. 8-0'lık seri yakalayan Hapoel IBI, 21-14 öne geçti. Hall'un 4 sayılık atışıyla fark 4'e indi.

Çeyreğin devamında İsrail ekibi farkı 7 sayıya çıkarırken, Fenerbahçe Beko molaya gitti: 21-28.

Mola dönüşünde sert savunmayla rakibini karşılayan sarı-lacivertliler, 6-0'lık seri yakalarken, soyunma odasına 1 sayı geride gitti: 27-28.

Fenerbahçe Beko, ikinci yarıya Tarık Biberovic'in 3 sayılık basketiyle başlayıp öne geçti: 30-28.

İlk 2 çeyrekte olduğu gibi bu periyotta da sert savunma yapan sarı-lacivertliler, 11-0'lık seri yakalayarak skoru 38-28'e getirdi.

Hapoel molasının ardından İsrail ekibi üst üste basketlerle farkı 2 sayıya indirdi: 41-39.

Taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe, Baldwin ve Colson'un üst üste basketleriyle farkı yeniden açtı: 52-44. Son hücumda rakibe sayı şansı vermeyen sarı-lacivertliler, Tucker'ın basketiyle farkı çift hanelere yükseltti: 54-44.

Son periyot karşılıklı basketlerle başlarken iki ekip de birbirlerine üstünlük kuramadı. Rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen sarı-lacivertliler, son 3 dakikalık bölüme 70-61 üstünlükle girdi.

Molanın ardından Micic'le üst üste 5 sayı bulan Hapoel IBI, farkı 4 sayıya düşürdü: 70-66. Maçın bitimine 2 dakika kala savunmada yeniden üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Beko, Hall'un sayılarıyla parkeden 74-68 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, çift maç haftasında karşı karşıya geldiği iki İsrail takımını da yenmeyi başardı.

Salon: SAP Garden

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Mario Majkic (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Bacot 3, Melli 6, Tucker 15, Tarık Biberovic 10, Hall 14, Birch 2, Baldwin 6, Boston, Onuralp Bitim 7, Jantunen 1, Colson 10

Hapoel IBI: Motley 14, Bryant 19, Malcolm 2, Micic 11, Oturu 8, Jones 4, Blakeney 8, Odiase, Wainright 2, Palatin

1. Periyot: 13-13

Devre: 27-28

3. Periyot: 54-44