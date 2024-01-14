Tek çıkmasına izin verilmediği iddia edilmişti: Erden Timur'dan basın toplantısı yanıtı!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, cuma günü düzenlenen basın toplantısına tek çıkmasına izin verilmediği iddiasına yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 13:27
Tek çıkmasına izin verilmediği iddia edilmişti: Erden Timur'dan basın toplantısı yanıtı!
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, cuma günü düzenlenen basın toplantısıyla ilgili açıklama yaptı.

Timur, basın toplantısına tek başına çıkmasının engellendiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"YÖNETİM KURULUMUZCA BİRLİKTE BU KARAR ALINDI"

Erden Timur, "Engellenme gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Yazılanların tersine birlik beraberlik ve kenetlenme mesajının daha kuvvetli bir şekilde verilmesi için yönetim kurulumuzca birlikte bu karar alındı" dedi.

Galatasaray, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Erden Timur'un cuma günü basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı. Daha sonra yapılan açıklamayla birlikte basın toplantısında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve İkinci Başkan Metin Öztürk de yer almıştı.


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