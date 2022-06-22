Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Avrupa B Ligi'nde şampiyon oldu
Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Letonya'yı 84-34 yenerek şampiyon oldu. Ay-yıldızlılar, organizasyonda finale yükselerek Avrupa A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Letonya'yı 84-34 yenen milliler, şampiyon oldu.
Şampiyonanın "rüya takım"ında milli basketbolcular İsmail Ar ve Ahmet Efe Türk yer aldı.
Ay-yıldızlılar, gelecek yıl Hollanda'nın Rotterdam şehrinde yapılacak Avrupa A Ligi Şampiyonası'na katılacak.
Şampiyonanın ardından açıklamalarda bulunan TBESF Başkanı Muaz Ergezen, milli takımı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Hak ettiğimiz yere tekrar çıktık. Turnuva boyunca Türkiye'mizi büyük bir özveri ile temsil eden herkesi tebrik ediyorum. Milletimiz bütün kupalara layık. İnşallah aynı başarıları Avrupa A Ligi'nde de gösteririz. Dünyanın en iyi liglerinden birine sahibiz. Rekabeti seven ve Türk bayrağını göğsünde taşımak için her daim yüzde 100'ünü veren kardeşlerime ve bizi Saraybosna'da hiç yalnız bırakmayan Türk halkına teşekkür ederim."
Milli takımın antrenörü Remzi Sedat İncesu ise bu şampiyonlukla yetinmeyeceklerinin altını çizerek, "Takıma ve teknik heyete inancımız tam. Önümüze ne çıkarsa çıksın, hangi şampiyonada yer alırsak alalım, Türk'ün tek amacı en iyi olmaktır. Bu felsefe ile kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Federasyon başkanımız Sayın Muaz Ergezen'e verdiği desteklerden dolayı takım adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.
KAPTANDAN JEST
Takım kaptanı İsmail Ar, şampiyonluk kupası kendisine verildiği sırada takımın en genç iki oyuncusu Rıdvan Aksoy ve Mücahit Günaydın'ı yanına alarak kupayı onlara kaldırttı.
Tecrübeli basketbolcu İsmail Ar, "Genç kardeşlerime güzel bir prova olmasını diliyorum. Onların Tayland'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda kaldıracakları kupanın provası olsun istedim. Biz çok kupa kazandık. İnşallah onlar bizden daha çok kupa kazanır. Bizim yapamadığımız şeyleri yapmalarını istiyorum." şeklinde görüş belirtti.
Ahmet Efetürk de çok büyük tecrübe kazandıklarını dile getirerek, "Gerekeni yaptık, olmayı hak ettiğimiz yere tekrar çıktık. İnşallah A Ligi'nde final oynarız ve paralimpik oyunlarına gideriz." değerlendirmesinde bulundu.
Video Haberler
- Ambulans kaza yaptı: Çok sayıda yaralı
- İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi!
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış