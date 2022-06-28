Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde 3. Beşiktaş
Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray'ı 69-62 mağlup ederek sezonu 3. sırada tamamladı.
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off maçında Beşiktaş, Galatasaray Tunç Holding'i 69-62 yenerek ligi üçüncü tamamladı.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-10 önde geçen Beşiktaş, devreyi de 31-25 üstün kapattı. Üçüncü periyotta Galatasaray'ın farkı azaltmasıyla son çeyreğe 47-45'lik Beşiktaş üstünlüğüyle girildi.
Çekişmeli geçen müsabakayı 69-62 kazanan Beşiktaş, lig üçüncüsü oldu. Galatasaray ise ligi dördüncü sırada bitirdi.
Siyah-beyazlılara üçüncülük kupasını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Ferhat Esatbeyoğlu takdim etti.
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