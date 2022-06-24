Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final heyecanı
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 25 Haziran Cumartesi başlayacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun (TBESF) 2022 faaliyet programında yer alan HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 25 Haziran Cumartesi başlayacak.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'ndaki organizasyonun ilk gününde Galatasaray ile Fenerbahçe saat 14.00'te karşılaşacak.
Son şampiyon İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni iki karşılaşmada da yenerek yarı finale çıkan Galatasaray ile Bağcılar Belediyesi'ne seride 2-0 üstünlük kuran Fenerbahçe, finale yükselme mücadelesi verecek.
Yarı finalin diğer serisinde ise yarın Beşiktaş ile Gazişehir Gaziantep aynı salonda saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.
Yarı final serisinde yarın ve pazar günü yapılacak maçlardan ikisini kazanan taraf finale çıkacak.
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