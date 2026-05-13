Cumhuriyet Gazetesi Logo
Teklif ortaya çıktı: Bernardo Silva transferinde Galatasaray'a dev rakip!

Teklif ortaya çıktı: Bernardo Silva transferinde Galatasaray'a dev rakip!

13.05.2026 15:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Teklif ortaya çıktı: Bernardo Silva transferinde Galatasaray'a dev rakip!

Manchester City'den ayrılma kararı alan Bernardo Silva'nın yeni rotasıyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınından Portekizli yıldız hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinden astronomik teklifler alan Bernardo Silva, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Benfica'ya dönüş ihtimali de bulunan 31 yaşındaki futbolcunun bu planı daha ileri senelere ertelediği belirtildi. Yıldız isme Avrupa'dan Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu birçok kulüp talip.

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Juventus'un Bernardo Silva için çok ciddi girişimlerde bulunduğu aktarıldı. Bernardo Silva'nın Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşları olan, yolu Juventus'tan geçmiş Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo ve Danilo’nun da transfer sürecinde devreye girerek Silva'ya kulüple ilgili olumlu referans verdiği iddia edildi.

Galatasaray’ın da transfer yarışındaki güçlü adaylardan biri olduğu vurgulandı. Sarı-kırmızılıların Bernardo Silva’ya yıllık 10 milyon Euro'dan iki yıllık sözleşme ve yüksek bir imza parası teklif etmeye hazır olduğu öne sürüldü. Ancak Portekizli yıldızın Türkiye seçeneğine tam anlamıyla ikna olmadığı ve transfere şu an için sıcak bakmadığı aktarıldı.

JUVENTUS'UN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Juventus’un ise daha farklı bir maaş paketiyle devrede olduğu belirtildi. İtalyan ekibinin Bernardo Silva’ya yıllık 6 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra performansa bağlı toplam 2 milyon Euro bonus içeren iki artı bir yıllık sözleşme önerdiği ifade edildi.

Juventus yönetiminin önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile temaslarını hızlandırması bekleniyor.

İlgili Konular: #galatasaray #juventus #bernardo silva

İlgili Haberler

Galatasaraylı futbolcu Torreira’ya AVM’de yumruklu saldırı
Galatasaraylı futbolcu Torreira’ya AVM’de yumruklu saldırı Beyoğlu’nda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan bir AVM’de yumruklu saldırıya uğradı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması tarihi belli oldu: Biletler satışa çıktı
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması tarihi belli oldu: Biletler satışa çıktı Galatasaray, şampiyonluk kutlamasının 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05'te RAMS Park'ta yapılacağını açıkladı, biletler satışa çıktı.
Galatasaray'ın toplam borcu açıklandı!
Galatasaray'ın toplam borcu açıklandı! Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı kulübün 28 Şubat 2026 itibarıyla hazırlanan 9 aylık konsolide mali raporunu açıkladı.