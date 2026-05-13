Galatasaraylı futbolcu Torreira’ya AVM’de yumruklu saldırı

Beyoğlu’nda Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Kasımpaşa’da bulunan bir AVM’de yumruklu saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kasımpaşa’da bulunan bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, AVM içerisinde bulunduğu sırada bir kişinin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. Saldırganın Torreira’ya yumruk attığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Torreira’ya saldırdığı belirlenen kişi, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.