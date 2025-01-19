Teknik direktör hayat kurtardı
Amatör maçta düşüp dili boğazına kaçan futbolcuyu, yaptığı acil müdahale ile hayata döndürdü.
İstanbul 18 Yaşaltı Futbol B Ligi’nde oynanan Dikilitaş-Zeytinburnu Yeşiltepe maçında, konuk ekipten Şeyhmuz Kaynaka, rakibiyle girdiği ikili mücadelede yere ters düştü.
Genç futbolcunun dili boğazına kaçınca nefessiz kaldı. Maçı tribünden izleyen ve durumu sezen Dikilitaş A Takım Teknik Direktörü Ergün Ertan, sahaya girip Kaynaka’ya acil müdahalede bulundu. Ertan, genç sporcunun boğazına kaçan dilini ilk yardım bilgisi sayesinde çıkarıp nefes almasını sağladı.
Teknik direktör Ergün Ertan’ın yaşama döndürdüğü futbolcu Şeyhmuz Kaynaka, sonradan sahaya gelen ambulansla hastanaye kaldırıldı. Genç futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ancak maç oynandığı sırada Örnektepe Mehmet Akif Ersoy sahasında ambulans ve sağlık görevlisinin bulunmaması tepkilere yol açtı.
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