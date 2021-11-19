Teknik direktör Pereira'dan futbolculara derbi uyarısı

19 Kasım 2021 Cuma, 07:00

F.Bahçe’de teknik direktör Vitor Pereira, G.Saray derbisi öncesi oyuncularına atmosfer konusunda uyarılarda bulunuyor. 50 bine yakın seyirci önünde oynanacak derbiye dikkat çeken Portekizli çalıştırıcı, “Stadın tam kapasite dolacak olması işimizi daha da zorlaştıracak. Zoru başaracağımıza inanıyorum. Bu galibiyet, tüm rakiplerimize şampiyonluk konusunda hâlâ ne kadar iddialı olduğumuzu göstermemizi sağlayacak” ifadelerini kullandı.

KALECİ BERKE İDMANA ÇIKMADI

Sarı-Lacivertlilerde kaleci Berke tedbir amaçlı dünkü çalışmada yer almazken milli takımlardan dönen Novak ile Min-Jae takımdan ayrı antrenman yaptı.

EZELİ REKABETE KART DAMGASI



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son dönemde oynanan maçlara, sarı ve kırmızı kartlar damga vuruyor. Ezeli rekabetteki son 55 maçta iki takımın futbolcuları 21’er kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu süreçte iki takım arasındaki derbilerde hakemler toplam 42 kırmızı ve 324 sarı kart kullandı. Galatasaray’da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Belhanda 2’şer; Fenerbahçe’de Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves 2’şer kırmızı kart gördü.

