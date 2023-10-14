Telefonlarına el konulmuştu: Nicolo Zaniolo'ya şok suçlama!

Yayınlanma: 14.10.2023 - 13:19

Güncelleme: 14.10.2023 - 13:19

Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'ın İngiltere Premier League ekibi Aston Villa'ya kiraladığı ve son dönemlerde İtalya'da yürütülen bahis soruşturmasındaki isimlerden biri olan Nicolo Zaniolo hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

BeIN Sports'un İtalyan haber ajansı ANSA'dan aktardığı habere göre Zaniolo, yasa dışı bahis çetesi organize etmekle de suçlanıyor.

Oyuncunun telefonlarına el koyulduğu belirtilen haberde, bu telefonların analiz edileceği ve sohbetlerin inceleneceği aktarıldı.

YENİ GELİŞMELER HER AN YAŞANABİLİR

Haberde, kısa süre içerisinde yeni gelişmelerin yaşanabileceği de aktarıldı.

Nicolo Zaniolo, sezon başında katıldığı Aston Villa'nın forması ile 9 maça çıkmıştı.