Telefonlarına el konulmuştu: Nicolo Zaniolo'ya şok suçlama!
Bahis soruşturmasında sorgulanan Nicolo Zaniolo hakkında yeni bir suçlama ortaya atıldı. Zaniolo'nun bahis çetesi kurduğu iddia edildi.
Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'ın İngiltere Premier League ekibi Aston Villa'ya kiraladığı ve son dönemlerde İtalya'da yürütülen bahis soruşturmasındaki isimlerden biri olan Nicolo Zaniolo hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı.
BeIN Sports'un İtalyan haber ajansı ANSA'dan aktardığı habere göre Zaniolo, yasa dışı bahis çetesi organize etmekle de suçlanıyor.
Oyuncunun telefonlarına el koyulduğu belirtilen haberde, bu telefonların analiz edileceği ve sohbetlerin inceleneceği aktarıldı.
YENİ GELİŞMELER HER AN YAŞANABİLİR
Haberde, kısa süre içerisinde yeni gelişmelerin yaşanabileceği de aktarıldı.
Nicolo Zaniolo, sezon başında katıldığı Aston Villa'nın forması ile 9 maça çıkmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Polat çiftinin mal varlıklarına tedbir kararı
- Güney Afrika'da bir ilk: İlk kez görüldü
- Kara harekâtı başladı!
- 'Milli güvenliğimiz için olağanüstü tehdit'
- Atatürk'e hakaret eden liseli için karar
- Selçuk Bayraktar’ın ne işi vardı orada?
- Metin Akpınar sessizliğini bozdu...
- İşte 600 bin liranın altındaki modeller
- İsrail konvoyu bombaladı!
- 35 yıl sonra ortaya çıkan kızı konuştu