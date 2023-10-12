Nicolo Zaniolo'dan Francesco Totti itirafı: 'Asla kabul etmezdim'

Yayınlanma: 12.10.2023 - 17:33

Güncelleme: 12.10.2023 - 17:34

Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, basın mensuplarına konuştu.

Zaniolo yaptığı açıklamada, "İtalya'da İngiltere'ye göre medya ve taraftar baskısı daha fazla. Burada arkadaşlarımla yürüyebiliyorum. İtalya'da bu durum biraz yorucu oluyor. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. İklime de alıştım; yağmurla uyanıyorsunuz, saat üçte hava güneşli, iki saat sonra tekrar yağmur yağıyor" dedi.

"GELECEĞİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Futbolda hiç hayal kırıklığına uğradınız mı?" sorusuna Zaniolo, "İsim vermeyeceğim, medya atışmalarından hoşlanmıyorum ama İtalya maceram daha farklı sonuçlanabilirdi. Taraftara, takım arkadaşlarıma, şehre, takıma büyük bir sevgim var ve bu karşılıklı. Bu ayrılık hayal kırıklığı yarattı bende. Böyle karmaşalarda herkesin sorumluluk payı vardır aslında ama geçmiş hakkında konuşmak istemiyorum. Şu anda Premier Lig'deyim ve geleceği düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İtalyan yıldız, "Küçüklüğümden beri genç milli takımlarda oynadığım için pek boş zamanım olmadı. Antrenman dışında akşamları ara sıra arkadaşlarımla kahve içmeye ve yürüyüşe çıkıyorum. Saha dışındaki hayatın antrenmandan çok daha önemli. Geç uyur ve dinlenemezsen, ertesi gün iyi bir antrenman yapamazsın" diye konuştu.

"ZOR MAÇLARI SEVİYORUM"



"Real Madrid'e karşı 19 yaşında ilk Şampiyonlar Ligi maçını oynadın, ne düşünüyorsun?" sorusunu yanıtlayan Zaniolo, "O maç öncesi Di Francesco beni aldı. Bana hazır mısın diye sordu. Ben 'Evet' desem de hiç hazır değildim. Önceki güne kadar PlayStation'da oynadığım Modric, Bale, Casemiro gibi yıldızlara karşı oynayacaktım" dedi.

Genç oyuncu, "Zor maçlara hazırlanmak daha kolaydır. Daha zayıf bir takıma karşı oynadığınızda biraz daha az konsantrasyona sahip oluyorsunuz. Zor maçlar farklıdır. Bu maçları oynamayı seviyorum" açıklamasını yaptı.

Francesco Totti

"TOTTI'NİN NUMARASINI İSTEMEM"

"Sana Roma'da Totti'nin 10 numaralı forması teklif edildi mi?" sorusuna Nicolo Zaniolo şöyle cevap verdi:

"Bunu asla kabul etmezdim. Üzerinizde gereksiz baskı yaratır. Hepimiz o formanın kime ait olduğunu biliyoruz ve ben onu almayı hiç düşünmedim."

"35 yaşında kendinizi nerede görüyorsunuz?" sorusuna genç yıldız, "Milli takımla büyük bir turnuva kazanmak isterim. Avrupa Şampiyonası olabilir ama Dünya Kupası'nı da umuyorum" cevabını verdi.