Tenis antrenörü Tuba Pidecioğlu'ndan kötü haber
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan tenis antrenörü Tuba Pidecioğlu'nun ailesi ile birlikte hayatını kaybettiği öğrenildi.
Tenis antrenörü Tuba Pidecioğlu ile eşi ve çocuğu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitirdi.
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde tenis antrenörü olarak görev yapan Tuba Pidecioğlu, eşi İhsan Pidecioğlu ve oğulları Mehmet Pidecioğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybetti.
Açıklamada vefat eden antrenör, eşi ve oğlu için aileleri ve sevenlerine sabır, tüm tenis camiasına başsağlığı dilendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Musk'tan son dakika UFO paylaşımı!
- Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen kişi sayısı
- İsrailli hahamdan 'ilahi adalet' çıkışı
- MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayımladı
- Ölüyoruz!
- Barajların, depreme etkisini anlattı
- Dünyanın dört bir yanından UFO ihbarları
- Türkiye bu sorunun yanıtını merak ediyor
- 'Açık söylüyorum' diyerek seslendi: 'İstifa et'
- Kulis: 'Seçim için konuşulan bir olasılık daha var'