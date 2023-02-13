Tenis antrenörü Tuba Pidecioğlu'ndan kötü haber

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 17:48

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 17:48

Tenis antrenörü Tuba Pidecioğlu ile eşi ve çocuğu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitirdi.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde tenis antrenörü olarak görev yapan Tuba Pidecioğlu, eşi İhsan Pidecioğlu ve oğulları Mehmet Pidecioğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybetti.

Açıklamada vefat eden antrenör, eşi ve oğlu için aileleri ve sevenlerine sabır, tüm tenis camiasına başsağlığı dilendi.