Son dakika... Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberi... AFAD, Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 17:42
Son dakika... Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malataya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın verilerine göre depremin derinliği 7.35 km olarak ölçüldü.

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