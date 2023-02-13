Son dakika... Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika haberi... AFAD, Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malataya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın verilerine göre depremin derinliği 7.35 km olarak ölçüldü.
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#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 13, 2023
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Büyüklük:4.5 (Ml)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2023-02-13
Saat:17:28:15 TSİ
Enlem:38.146 N
Boylam:38.586 E
Derinlik:7.35 km
Detay:https://t.co/4BpGvxSnVW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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