Teniste bronz madalyayı İtalyan Lorenzo Musetti kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tenis branşı tek erkeklerde İtalyan Lorenzo Musetti, bronz madalya elde etti.

AA
Yayınlanma: 04.08.2024 - 09:25
Teniste bronz madalyayı İtalyan Lorenzo Musetti kazandı
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda tek erkeklerde bronz madalya mücadelesi yapıldı.

İtalyan Lorenzo Musetti, 2 saat 15 dakika süren mücadelede Kanadalı Felix Auger-Aliassime'i 2-1 yenerek bronz madalyaya uzandı.


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