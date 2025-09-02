Teniste büyük turnuva

QNB’nin isim sponsorluğunda düzenlenen 77. TED Open – İstanbul Challenger, 1–7 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenleniyor. Organizasyonun finali 7 Eylül Pazar günü yapılacak olup, final öncesinde dünyaca ünlü tenisçi Mansour Bahrami, özel bir gösteri maçı oynayacak. Final maçının ardından düzenlenecek ödül töreniyle turnuva sona erecek.

İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen turnuva, Türkiye’nin en eski uluslararası spor etkinliği olma özelliğini taşıyor. Uluslararası tenis camiasında “Yıldız Yaratan Turnuva” olarak bilinen TED Open – İstanbul Challenger, profesyonel tenisçiler birliği ATP Challenger takviminde prestijli bir yere sahip. Bu yıl turnuvada yer alan Türk tenisçiler Çağan Efe Tüfekçi, Mert Alkaya, Gökberk Sarıtaş, Bora Şengül, Arda Azkara, S.Mert Özdemir, Mert Naci Türker, Kaya Arınç ve Koray Kırcı’nın yanı sıra dünya sıralamasından seçkin raketler de korta çıkıyor.

TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz basın toplantısında yaptığı konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“TED Spor Kulübü olarak bu turnuvayı bu sene de düzenlemenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu açıdan bize destek veren sponsorlarımız QNB, Hilton, Saka Su ve Teknofiber'a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca TED Spor Kulübü'nün tüm üyeleri bu turnuvanın gerçekleşmesi için elinden geleni yapıyor. Türkiye Tenis Federasyonu ve ATP Tour da bizim turnuvamızı her türlü maddi manevi destekliyor, onlara da teşekkür ediyorum. İnşallah bu sene de güzel bir turnuva, güzel bir final olacak. Biz de buradan aldığımız güçle önümüzdeki yıl kulübümüzün 90. yılında daha büyük organizasyonlara adım atacağız.”

QNB Türkiye Üst Gelir Segmenti ve Varlık Bankacılığı Yönetimi Direktörü Feyyaz Bicak turnuvayla ilgili şu ifadelerde bulundu:

“QNB olarak kişisel ve fiziki gelişimde pozitif etkiye sahip spor faaliyetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İstanbul Challenger TED Open’a verdiğimiz destekle tenisin yaygınlaşmasına ve gençlerimize ilham verecek yeni yeteneklerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu turnuvanın sadece sportif bir rekabetten ibaret olmadığını, aynı zamanda dostluk ve centilmenlik ruhunu da temsil ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamlı etkinliğin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.”

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil şunları söyledi:

"Türk tenisinde tarihi bir yere sahip olan QNB İstanbul Challanger 77. TED Open Tenis Turnuvası basın toplantısında beraberiz. 1946 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleşen İstanbul Challanger yalnız ülkemizin değil dünya tenisinin de en köklü turnuvalarında bir tanesi. İstanbul Challanger’ın dünya genelinde kesintisiz gerçekleşen ve gelenekselleşen toplam 9 ATP Challanger turnuvası arasında yer alıyor olması bu organizasyonun istikrarını ve kalitesini de gösteriyor.”