Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zeynep Sönmez ABD Açık'a veda etti!

Zeynep Sönmez ABD Açık'a veda etti!

28.08.2025 23:44:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Zeynep Sönmez ABD Açık'a veda etti!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ın 2. turunda karşılaştığı Ukraynalı raket Marta Kostyuk'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Zeynep Sönmez, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın 2. turunda karşılaştığı Ukraynalı Marta Kostyuk'a 2-1 yenilerek elendi.

Dünya sıralamasının 81. basamağındaki 23 yaşındaki Zeynep, New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 2. tur maçında 27 numaralı seribaşı Kostyuk ile karşılaştı.

ABD AÇIK'A VEDA ETTİ

İlk seti 7-5 kaybeden Zeynep, 2. seti 7-6'lık skorla hanesine yazdırarak karşılaşmayı final setine taşıdı.

Milli tenisçi, 3-2 öne geçtiği final setini 6-3, 2,5 saat süren mücadeleyi de 2-1 kaybederek ilk kez ana tabloya çıktığı ABD Açık'a veda etti.

İlgili Konular: #tenis #ABD Açık #Zeynep Sönmez

İlgili Haberler

Zeynep Sönmez bir kez daha tarih yazmanın eşiğinde!
Zeynep Sönmez bir kez daha tarih yazmanın eşiğinde! ABD Açık'ta 2. tura yükselerek Türk tenis tarihinde önemli bir başarıya imza atan Zeynep Sönmez, bir sonraki maçında galip gelmesi halinde bu turnuvada 3. tura çıkan ilk Türk tenisçi unvanını elde edecek.
Zeynep Sönmez Monterrey Açık'a ilk turda veda etti!
Zeynep Sönmez Monterrey Açık'a ilk turda veda etti! Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Monterrey Açık'ın ilk turunda karşılaştığı Çek rakibi Marie Bouzkova'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Zeynep Sönmez ABD Açık'ta ikinci turda!
Zeynep Sönmez ABD Açık'ta ikinci turda! Zeynep Sönmez, ABD Açık'ın ilk turunda karşılaştığı ABD'li raket Katie Volynets'i 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükselen isim oldu.