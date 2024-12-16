Tenzor Uluslararası Kupası'nın ilk etabı tamamlandı: Yağmur ve kuvvetli rüzgar altında zorlu mücadele!

Yayınlanma: 16.12.2024 - 16:03

Güncelleme: 16.12.2024 - 16:03

Tenzor Uluslararası Kupası – J/70 Açık Kış Serisi 2024-2025’in ilk etabı, farklı hava koşullarına ve büyük bir mücadeleye sahne oldu. 16 teknenin katıldığı yarışlar sonunda, Rus Bogatyrs ve Orient Express ekipleri kendi kategorilerinde birinci olmayı başardı.

İLK GÜNDEN İTİBAREN ÇEKİŞME YÜKSEKTİ

Yarışın ilk iki gününde yapılan altı mücadele sonrasında, final günü hava koşulları daha zorlu hale geldi. Sabah saatlerinde uygun rüzgar koşullarıyla başlayan yarışlarda, öğleden sonra yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Baş Hakem Can Giray, yarış gününü şu sözlerle değerlendirdi:

“İlk startımız saat 11:20’de başladı ve 16 tekne sorunsuz bir şekilde yarışa dahil oldu. 7. yarış 45 dakika içinde tamamlandı. Ancak 8. yarışta topluca start çizgisi ihlali (OCS) yapıldığı için tekrar start alındı. Yarış boyunca değişen rüzgar yönü, şamandıra yerleşimini değiştirmemizi gerektirdi. Yarışmacılar, tüm bu zorluğa rağmen karaya gülümseyerek döndüler.”

BOGATYRS LİDERLİĞİ KAPTIRMADI

Rus Bogatyrs ekibi, liderler arasındaki mücadelede rakiplerini geride bırakarak birinciliği kazandı. Tenzor Takımı ise ikinci sırayı alırken, üçüncülük Eker Yelken Takımı’nın oldu. Bogatyrs takımının taktisyeni Konstantin Besputin, başarılarını şu sözlerle anlattı:

“Yeni teknemizle yarıştık ve performansımızdan çok memnunuz. Tenzor Takımı ile büyük bir mücadele içindeydik. Eker Yelken Takımı ve Cheese Sailing’in seviyelerini yükselttiğini gördük. Bir sonraki etap daha zorlu olacak.”

TÜRK EKİBİ EKER YELKEN TAKIMI ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI

Türk Eker Yelken Takımı, podyumun üçüncü basamağını kaptırmadı. Takım kaptanı Cem Gözen, yarışın zorluğunu şu sözlerle vurguladı:

“Güçlü rüzgar ve büyük dalgalar altında zor bir gün geçirdik. Özellikle son yarışta bazı problemlerle karşılaştık. Buna rağmen ekip olarak çok iyi çalıştık ve podyumda yer aldık. Takım uyumumuz ve organizasyonumuz her geçen gün daha iyi olacak.”

AMATÖR KATEGORİSİNDE ORIENT EXPRESS ZİRVEDE

Amatör (Corinthian) kategorisinde ise Orient Express, 1 puan farkla birinciliği kazandı. Takım kaptanı Arif Gürdenli, ekiplerinin performansını şu şekilde özetledi:

“Yeni bir ekibiz ve farklı koşullarda yarışma fırsatı bulduk. İlk gün iyi bir performans sergiledik ancak ikinci gün hafif rüzgar nedeniyle zorlandık. Son gün ise güneyden gelen rüzgarla büyük dalgalar altında iyi bir iş çıkardık. Genel organizasyon çok başarılıydı.”

Orient Express’in en yakın rakibi O1 Properties oldu. Takımın taktisyeni Eduard Skornyakov, “Bu seride ilk kez yarıştık ve sonuçlardan memnunuz. Teknik ve ekip çalışmamızı her etapta geliştireceğiz,” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ ETAP TARİHLERİ BELLİ OLDU

Tenzor Uluslararası Kupası – J/70 Açık Kış Serisi 2024-2025’in ikinci etabı, 16-19 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenecek.