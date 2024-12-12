Tenzor International Cup J/70 Kış Serisi heyecanı başlıyor

Yayınlanma: 12.12.2024 - 11:54

Güncelleme: 12.12.2024 - 11:54

Aspat Koyu ve Ege Denizi’nin eşsiz manzarasında gerçekleşecek olan Tenzor International Cup – J/70 Açık Kış Serisi 2024-2025’in ilk etabı, 12-15 Aralık tarihleri arasında yelkencilerin kıyasıya rekabetine sahne olacak.

Türkiye Yelken Federasyonu ve J/70 Uluslararası Derneği tarafından desteklenen organizasyon, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde büyük ilgi görüyor.

ULUSLARARASI KATILIMCI LİSTESİ

Açık ve Corinthian kategorilerinde toplam 16 takım yarışacak. Katılımcılar arasında geçen sezonun en iyi beş takımı olan Tenzor Team, Bogatyrs, Dolce Vita, Hubex ve Cheese Sailing gibi ekipler öne çıkıyor. Türkiye’den Eker ve IVEDI gibi güçlü temsilciler de bu zorlu mücadelede yer alacak. Yarışta, uluslararası deneyime sahip Double V Sailing Team, O1 PROPERTIES, ATOLL Sailing ve TREM Sailing gibi yeni takımlar da boy gösterecek. Özellikle Double V Sailing Team’in “Dragon” sınıfı yelkencilerle oluşturduğu kadro ve ATOLL Sailing’in Melges sınıfındaki deneyimi, büyük heyecan yaratıyor.

CORINTHIAN KATEGORİSİNDE SIKI REKABET

Corinthian kategorisinde ise geçen sezonun dikkat çeken takımları bir araya geliyor. AYAZ ve ASPAT takımları yerel yarışların favorileri olarak görülürken, uluslararası bir mürettebatla yarışacak Ada JR takımı da güçlü rakipler arasında yer alıyor. Orient Express ve Gaswar ekipleri de Corinthian kategorisinde şampiyonluk için mücadele edecek.

YARIŞ TAKVİMİ

Tenzor International Cup – J/70 Kış Serisi, bir antrenman günü ve üç yarış gününden oluşacak. İlk etap, beş ayaktan oluşan serinin başlangıcını oluşturacak ve genel sıralamada avantaj sağlamak isteyen takımlar için büyük önem taşıyacak. Adrenalin dolu mücadelelerin yaşanması beklenen organizasyonda, strateji ve takım uyumunun ön planda olduğu zorlu bir rekabet izlenecek.

DENEYİMLİ HAKEMLER

Yarışlarda, Türkiye Yelken Federasyonu’nun deneyimli isimlerinden Can Giray baş hakem olarak görev alacak. Hırvatistan’dan gelen ve büyük organizasyonlardaki tecrübesiyle bilinen Neven Baran ise baş umpire olarak adil bir yarış ortamının sağlanmasında kritik bir rol üstlenecek. Organizasyonda yer alacak hakem ekibi, uluslararası standartlarda bir yönetim için tüm hazırlıklarını tamamladı.

TÜRKİYE YELKEN SPORUNUN ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTIYOR

Bu yarış, sadece yelken sporunun heyecanını yaşatmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası yelken camiasındaki konumunu güçlendirmek için önemli bir adım olacak. Aspat Koyu’nda gerçekleşecek bu prestijli organizasyon, hem yerel sporcular hem de bölge turizmi için büyük bir fırsat sunuyor. Yarışların ilerleyen etaplarında rekabetin daha da artması bekleniyor.